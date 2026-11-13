El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha puesto en marcha un nuevo curso de alfarería para poner en alza la tradición alfarera y la filigrana del municipio.

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El curso arrancó este jueves y un grupo de 10 personas ya han participado, sellando su compromiso con los oficios tradicionales.

La iniciativa está organizada por la Asociación para el Desarrollo Rural y Económico de las Comarcas del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo (ADRECAG), contando con la colaboración del consistorio albense y de la Diputación.

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El programa formativo está dirigido al público adulto en edad laboral, conformado por 50 horas lectivas que combinarán sesiones teóricas y experiencia práctica impartidas por los maestros alfareros Tomás Pérez García y Tomás Pérez Martín.

"Uno de los ejes centrales del curso será el conocimiento y la práctica de la filigrana albense, una técnica decorativa única que constituye una de las principales señas de identidad de la alfarería local. Al tratarse de un grupo reducido de alumnos, se garantiza una atención personalizada y un aprovechamiento óptimo en el taller", según exponen desde el Ayuntamiento.

El acto oficial de apertura contó con la asistencia del presidente de Adrecag, Ángel Muñoz Salazar, de la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez y del primer teniente de alcalde, José García.