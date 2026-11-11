Alba de Tormes acogerá este domingo la obra teatral "Escapadas"

Alba de Tormes acogerá este domingo la obra de teatro "Escapadas", programada a las 18:00 horas, con entrada libre y gratuita.

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La obra que correrá a cargo de la compañía 'Divinas Teatro' y que estará dirigida por Elena Romero, sirve de antesala a los actos institucionales del 25-N, el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, bajo el lema consolidado en los últimos años, "Alba dice no".

La función aborda la historia de tres amigas de toda la vida que deciden hacer una pausa en sus rutinas para poner rumbo a la playa y celebrar juntas un divorcio.

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