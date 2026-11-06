Horcajo Medianero acoge la primera jornada del cuarto ciclo "Dehesas con Futuro"

La Finca de Valverde, en Horcajo Medianero, acogió la primera jornada del cuarto ciclo de jornadas técnicas "Dehesas con Futuro", dedicada a la innovación y la gestión sostenible de la dehesa. El encuentro fue organizado por los Grupos de Acción Local ADRECAG (Asociación para el Desarrollo de las Comarcas del Campo Charro, Alba de Tormes y Guijuelo), ADEZOS (Asociación para el Desarrollo del Oeste Salmantino) y ADECOCIR (Asociación para el Desarrollo de la Comarca de Ciudad Rodrigo), con la financiación de la Diputación de Salamanca.

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La jornada abordó nuevas herramientas y experiencias para la conservación y el aprovechamiento sostenible de este ecosistema, desde la agricultura y la ganadería de precisión hasta la comercialización directa y los usos turísticos y ambientales. Los asistentes se mostraron muy participativos y plantearon numerosas preguntas a los ponentes, propiciando el intercambio de conocimientos y experiencias a lo largo de la mañana.

Tras la inauguración, Javier Plaza, profesor ayudante doctor y subdirector del Centro de Estudios Ambientales y Dinamización Rural (CEADIR) de la Universidad de Salamanca, abrió las intervenciones con la ponencia "Nuevas tecnologías en la dehesa: agricultura y ganadería de precisión", centrada en las posibilidades de aplicación de estas herramientas a la actividad agroganadera. Javier presentó diferentes modelos de dron y sus distintas aplicaciones, los sensores y los sistemas GPS vinculados a la agricultura y la ganadería de precisión. Explicó sus posibilidades para estimar la producción de pastos y forrajes, localizar y monitorizar el ganado y detectar posibles incidencias sanitarias. También abordó los vallados virtuales como herramienta de manejo del pastoreo y destacó el papel de estas tecnologías como apoyo al conocimiento del ganadero y a la toma de decisiones.

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A continuación, Enrique Vega, gestor de la Finca Casablanca, en Cáceres, presentó la ponencia "Gestión holística de la dehesa y comercialización directa", aportando una experiencia de gestión que relaciona el manejo de la finca con la venta directa de sus productos de etiqueta ecológica. Cuestiones como el relevo generacional, el modelo de gestión y las alternativas de comercialización motivaron el debate con los participantes.

Tras una pausa para el café, María Teresa Pérez, gestora de la Dehesa LIDENEX, intervino sobre la "Gestión de la dehesa para uso turístico y ambiental". María Teresa compartió su experiencia de turismo regenerativo en su dehesa de Guijo de Granadilla, en Cáceres. Expuso cómo combinar el alojamiento y las actividades de naturaleza con la recuperación del arbolado, el cuidado de la biodiversidad y el uso responsable del agua y la energía. La observación de aves y estrellas, las actividades de bienestar y la participación de los visitantes en acciones de educación ambiental y regeneración ilustraron las posibilidades de vincular la actividad turística con la conservación del territorio.

La sesión continuó con Ana Belén Gil, profesora del Departamento de Informática de la Universidad de Salamanca, quien presentó "Dehesa inteligente, ganadero dueño de sus datos: IA y gobernanza del dato en la ganadería extensiva". Su charla abordó las oportunidades de la inteligencia artificial en la ganadería extensiva y la importancia de que los ganaderos mantengan el control sobre los datos de sus explotaciones. A partir de un diagnóstico exploratorio realizado con 39 explotaciones de vacuno extensivo, señaló dificultades como la duplicación de registros y la falta de cobertura en el campo. Planteó avanzar desde herramientas sencillas, capaces de funcionar sin conexión e integrarse con los sistemas existentes, hacia aplicaciones de inteligencia artificial apoyadas en datos fiables, con reglas claras sobre su acceso, uso y reparto de beneficios.

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Antes de finalizar, se realizó un sorteo de batefuegos entre los asistentes, una iniciativa destinada a fomentar la prevención y la implicación en la protección del territorio frente a los incendios rurales.

La jornada concluyó con una visita a la Finca de Valverde, durante la que los participantes pudieron observar el ganado bravo y la yeguada, acercándose a estos aprovechamientos ganaderos vinculados a la dehesa.