“Santos Varas” se despide de Alba de Tormes este fin de semana

Este fin de semana será el último en el que se podrá visitar la exposición “Santos Baras”, una muestra que reúne las pinturas de Antonio Varas y Alfonso Santos en la Basílica Neogótica de Santa Teresa de Jesús y en la que casi 6.000 personas han pasado por la misma para apreciar de cerca los trazados de las obras.
Cabe destacar que no solamente han sido personas de Alba de Tormes y del resto de España, sino que la exposición también ha hecho que personas de otros países se hayan acercado hasta la villa ducal para disfrutar de las pinturas y las escultores de los autores.
Entre las obras se podrán visitar el diálogo de alto nivel entre la maestría figurativa de un pintor consagrado como Antonio Varas de la Rosa y la revelación de Alfonso Santos. Como destaca Mario Varas: “Esta muestra ha logrado un equilibrio mágico entre la academia y la intuición en un marco monumental único”.
La alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez, también ha recalcado que “ha sido un privilegio contar con dos creadores excepcionales y ofrecer a nuestros vecinos y visitantes un evento cultural de primer orden. Además de contar con seis espacios expositivos permanentes: museo de alfarería, arqueológico, Carmus, castillo de los Duques de Alba, iglesia de San Juan, convento de San Juan de la Cruz y las exposiciones permanentes Alba de Medieval y el Torreón de las Batallas, este año hemos podido ofrecer al público tanto la gran exposición dedicada a San Juan de la Cruz en sus centenarios en colaboración con la Orden Carmelita Descalza, y que permanecerá hasta diciembre, y esta exposición con la colaboración de la Junta y la Diócesis de Salamanca, que cede la basílica neogótica de Santa Teresa”.
El pintor y el escultor también han tenido palabras para hablar de la muestra. Por un lado Antonio Varas ha destacado que “volver a exponer en Alba de Tormes y compartir espacio con la fuerza expresiva de Alfonso ha sido una experiencia inolvidable”, mientras que Alfonso Santos ha concluido exponiendo que “ver mis obras salir por primera vez del taller y recibir el cariño de tanta gente ha superado cualquier expectativa”. La exposición puede visitarse de manera gratuita hasta el 31 de octubre de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas.