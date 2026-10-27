El cementerio de Alba de Tormes ya está listo para la festividad de Todos los Santos.

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Los operarios del Ayuntamiento están ultimando las tareas de acondicionamiento de cara a celebrar a esta fecha tan tradicional en nuestro país.

También se informa de que siguen las obras de construcción del nuevo pabellón ubicado en la zona posterior a los nichos existentes. Un proyecto que permitirá dotar al recinto de 224 nuevos nichos y 72 columbarios.

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El inicio de estos trabajos se remonta al año 2024, cuando se operó en las estructuras de hormigón y en las tareas de pavimentación; estos trabajos ya supusieron una inversión de más de 118.000 euros financiados por el Ayuntamiento y la Diputación.

Actualmente, las obras están impulsadas por el 'Programa Publico Mixto de Empleo y Formación: Montea', con participación de alumnos que comenzaron a trabajar el 1 de abril.

En cuanto a la celebración del Día de Todos los Santos, el cementerio municipal acogerá un rosario a las cinco de la tarde, mientras que la misa por los difuntos será el lunes 2 de nobiembre a las doce de la mañana. A partir de esa fecha, el recinto municipal abrirá sus puertas de lunes a viernes de 8:00 a 17:00 horas y los sábados, domingos y festivos de 9:00 a 17:00 horas.