Este es el programa de Halloween de Alba de Tormes

El Ayuntamiento de Alba de Tormes ha presentado la programación festiva organizada con motivo de la celebración de Halloween, que tendrá lugar el próximo sábado, 31 de octubre. La jornada combinará actividades de ocio activo, espectáculos participativos para todas las edades y una iniciativa de carácter benéfico. La concejala de Bienestar Social, Lourdes Vaquero, ha destacado la apuesta del consistorio por ofrecer alternativas de entretenimiento para toda la familia

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Las actividades darán comienzo a las 12:30 horas en la Plaza de Toros con la celebración de la Gymkana Terrorífica. Los participantes deberán superar retos de habilidad, cooperación, velocidad e ingenio mediante juegos y desafíos monstruosos hasta alcanzar el gran reto final. Las personas interesadas en participar deben realizar su inscripción previa en las dependencias municipales.

Por la tarde, la programación se trasladará a la Plaza Mayor con dos citas destacadas. A las 17:30 h el espectáculo Disco Fiesta con Kamarú Teatro. Enmarcada dentro del programa Circuitos Escénicos 2026, la compañía Kamarú Teatro ofrecerá un show interactivo. Se trata de una discoteca familiar llena de ritmo, juegos e ingenio.

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Al finalizar la Disco Fiesta, como broche final a la tarde, se celebrará una chocolatada benéfica a favor de la Asociación Párkinson Salamanca. Los tickets para degustar el chocolate tienen un precio de 2 € y pueden adquirirse previamente en el Ayuntamiento en horario de 10:00 a 14:00 horas.