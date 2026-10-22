Alba de Tormes despide sus fiestas con un fin de semana de cultura, literatura y música

Alba de Tormes pone fin este jueves a doce jornadas festivas en honor a Santa Teresa de Jesús, con cerca de un centenar de actividades, y da paso a un fin de semana marcado por la literatura, la tradición teresiana y la música.

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La programación comenzará el viernes 23 de octubre con la celebración del Día de las Bibliotecas. A las 16:30 horas, la biblioteca municipal José Sánchez Rojas acogerá la presentación de Entre beso y beso, el sexto poemario de la autora albense María José Gómez Barba, que servirá para inaugurar el nuevo curso del Club de Lectura. La entrada será libre hasta completar el aforo.

La jornada continuará con los cuentacuentos infantiles, dedicados al mundo de los libros.

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El sábado 24 de octubre será el turno de la peregrinación ‘Lugares de encuentro y conversación entre San Juan de la Cruz y Teresa de Jesús’, organizada por la Diputación de Salamanca, la Orden de Carmelitas Descalzos y el Ayuntamiento de Alba de Tormes. Los participantes podrán salir desde Salamanca a las 6:30 horas para recorrer unos 20 kilómetros por la Vía Verde o incorporarse en Terradillos para realizar un trayecto de aproximadamente cinco kilómetros. La llegada a la villa ducal está prevista para las 12:30 horas, seguida de una visita guiada por lugares vinculados a ambos místicos.