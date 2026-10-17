El Correfoc de Alba de Tormes llena de fuego la villa ducal

El Correfoc que había previsto para la noche de este sábado en Alba de Tormes se ha podido llevar a cabo pese a las previsiones de lluvia.

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De la mano de Dimonis Rafolins, la villa ducal se ha convertido en un auténtico espectáculo de fuego que ha iluminado las calles por las que ha avanzando el desfile: Salitre, Benitas, Carlos III, Espolón y Edades del Hombre.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Ayuntamiento de Alba de Tormes (@aytoalbatormes) La carrera de fuego ha combinado pirotecnia, música y danza y ha servido para cerrar con éxito la programación preparada para la celebración del día de las peñas que ha tenido lugar este sábado.

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