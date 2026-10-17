El Correfoc de Alba de Tormes llena de fuego la villa ducal

El Correfoc que había previsto para la noche de este sábado en Alba de Tormes se ha podido llevar a cabo pese a las previsiones de lluvia.
De la mano de Dimonis Rafolins, la villa ducal se ha convertido en un auténtico espectáculo de fuego que ha iluminado las calles por las que ha avanzando el desfile: Salitre, Benitas, Carlos III, Espolón y Edades del Hombre.
La carrera de fuego ha combinado pirotecnia, música y danza y ha servido para cerrar con éxito la programación preparada para la celebración del día de las peñas que ha tenido lugar este sábado.
Durante el desfile un grupo de personas disfrazadas de diablos y otras figuras infernales gigantes han recorrido algunas de las calles del municipio que se han encontrado repletas de asistentes, que no han querido perderse este espectáculo que cada vez cobra más importante en las programaciones de las fiestas de los pueblos y que tiene una larga tradición tras de sí.