El Ayuntamiento de Salamanca reforma la plaza de Castrotorafe con casi 195.000 euros

El Ayuntamiento de Salamanca ha licitado la mejora de la plaza de Castrotorafe, en el barrio de Capuchinos, por un importe de 194.998,72 euros y un plazo de ejecución de dos meses. La actuación, parte de los Presupuestos Participativos, reorganizará este espacio de tres décadas de antigüedad manteniendo todo el arbolado existente para crear un entorno más funcional, accesible y sostenible.

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Entre las calles Valles Mineros y Riaño se agruparán los juegos infantiles y se añadirán una tirolina, un carrusel, un columpio mixto y dos camas elásticas en la zona de sombra. Además, se creará un espacio biosaludable con un módulo de calistenia, tres mesas de ping-pong y una de ajedrez, respondiendo a las peticiones del Consejo de Participación de la Infancia y la Adolescencia.

Por su parte, el sector entre Valles Mineros y Maragatería se transformará en un refugio climático con pavimento verde, más de 1.700 plantas arbustivas para fomentar la biodiversidad, bancos, seis mesas de picnic y dos pistas de petanca.