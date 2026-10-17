Salamanca suma más de 400 alumnos que acuden a las aulas sin dominar el castellano

Un total de 409 escolares matriculados en centros educativos de la provincia de Salamanca desconocen la lengua castellana al incorporarse a sus clases. Se trata de menores procedentes de otros países que entran a formar parte de las etapas de Educación Primaria y Secundaria para cumplir con la escolarización obligatoria en España, fijada entre los seis y los 16 años, pero que acceden al sistema de enseñanza autonómico sin el nivel de competencia lingüística necesario para seguir el ritmo habitual de las materias.

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Así lo reflejan los datos oficiales de la Consejería de Educación recogidos en el fichero automatizado de Atención a la Diversidad (ATDI) de la Junta de Castilla y León para el curso 2025-2026, que cifran en 3.953 el total regional de estudiantes en esta circunstancia. En el cómputo por provincias, Salamanca ocupa el quinto lugar en volumen de alumnado con carencias idiomáticas, por detrás de Valladolid (625), Burgos (605), Ávila (574) y León (513), y por delante de Segovia (351), Palencia (302), Zamora (288) y Soria (286).

El proceso para atender a estos niños y jóvenes arranca en el momento de su matriculación, cuando los profesionales de los colegios e institutos evalúan su nivel de español e inscriben su expediente en el fichero ATDI. A partir de esta diagnosis, el centro pone en marcha medidas adaptadas que priorizan la inmersión lingüística temporal y los refuerzos específicos en asignaturas instrumentales clave como Lengua Castellana, Matemáticas y Lengua Extranjera, velando de forma simultánea por la integración social y la estabilidad emocional del menor en su nuevo entorno escolar.

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