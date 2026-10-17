“Si algo ocurre es porque tiene que hacerlo”: el talento joven de Salamanca que conquista Madrid

“Soy fiel seguidora de la creencia de que cuando algo ocurre es porque tiene que hacerlo”. Tras estas declaraciones se encuentra María González, estudiante del segundo curso del grado de Técnico Superior de Marketing y Publicidad del IES Venancio Blanco de Salamanca. Con esta afirmación hace referencia al pasado jueves 8 de octubre, un día importante para su vida profesional y la de tres de sus compañeras: Seila García, Susana Díez y Natalia Crespo.

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Este grupo de cuatro alumnas apasionadas por el mundo del marketing han conseguido su primer logro antes incluso de finalizar su etapa estudiantil: convertirse en las ganadoras de ‘Move ON 2’, un ‘hackatón’ de marketing celebrado el pasado 8 de octubre en el Centro de Referencia Nacional de Administración, Seguros y Finanzas de la localidad madrileña de Fuencarral.

El concurso, en el que participaron en torno a tres decenas de personas profesionales y estudiantes divididas en ocho grupos, proponía un reto claro: diseñar de manera detallada una innovadora y atractiva idea de negocio en un tiempo limitado de entorno a ocho horas. “Los competidores eran sobre todo personas con experiencia”, explica Seila.

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Este dato hace que aumente la sorpresa de este grupo de salmantinas al recibir el veredicto de jurado: su idea, que buscaba solventar los problemas de organización de la sociedad, acabó convirtiéndose en el proyecto ganador del concurso. “Es increíble que el inmenso esfuerzo que hicimos haya tenido su recompensa”, confiesa Natalia, la única integrante del grupo que estudia el primer curso del grado superior de Marketing y Publicidad.

Natalia Crespo, Susana Díez, Seila García y María González, ganadoras del hakatón de marketing 'Move ON 2'

Saltar ‘de cabeza’ a la aventura El comienzo de esta aventura llegó pocos días antes del jueves 8 de octubre. Tal y como explican, se enteraron de la celebración del evento gracias a que un docente lo comentó durante una de sus clases: “Aunque se lo propusieron a todos los alumnos, sí que es verdad que pusieron bastante énfasis en que nos presentásemos nosotras. Nos dijeron que iba a ser una muy buena oportunidad”.

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Tras recibir estas recomendaciones, este grupo de alumnas no dudó en adentrarse en esta aventura. En cambio, cabe destacar que no todas partían de cero: Susana Díez y Seila García participaron durante el pasado año 2025 en un hackatón celebrado en Valladolid. “Nos pareció una oportunidad única e increíble. Nos relacionamos con muchísima gente e hicimos muchos contactos”, explica Seila: “Por eso cuando nos enteramos de este decidimos asistir 'de cabeza'”.

Susana, por su parte, añade que desde que era una niña siempre se ha sentido atraída por el diseño de proyectos: “Desde chiquitita he tenido siempre muchas ideas y me encanta diseñar propuestas de negocio. Estos eventos son una gran oportunidad para expresarlas y para que la gente las pueda ver”.

María y Natalia, en cambio, nunca habían participado en un evento de este estilo. González, por su parte, asegura que la apertura de puertas en la vida profesional fue muy importante en su decisión: “Nos enteramos de que las anteriores ganadoras fueron unas alumnas del IES Venancio Blanco. Nos contaron de que esa experiencia les ha permitido darse a conocer e incluso trabajar antes de terminar los estudios”.

María González, Susana Díez, Natalia Crespo y Seila García, ganadoras del hakatón de marketing 'Move ON 2'

Un comienzo complicado Pero, ¿cómo fue el desarrollo del concurso paso por paso? Según explican, la llegada fue complicada, ya que tan solo un día antes de la celebración del evento no tenían medios para trasladarse: “Finalmente conseguimos transporte y tuvimos que despertarnos en torno a las 3:00 horas de la madrugada del jueves 8 de octubre”. Una vez que llegaron, según explica Susana, esperaron a que comenzase el evento en torno a las 9:00 horas: “Lo primero que hubo fue una recepción a los participantes en la que se incluyó un desayuno y la entrega de varios regalos”.

Pasada esta primera toma de contacto, los organizadores del evento se encargaron de llevar a cabo una recepción para explicar las bases y la dinámica del concurso. En concreto, la clave de la jornada la construyeron dos elementos fundamentales: un folio dividido en secciones y una serie de píldoras. “Las llamadas píldoras consisten en una serie de discursos en los que se explican conceptos relacionados con el paso a seguir”, explica María, añadiendo que, en concreto, se llevaron a cabo alrededor de cuatro píldoras que abarcaban temas como los fundamentos del concurso, la creatividad o la realización de la exposición final. Por otro lado, cada grupo participante debía plasmar su idea de negocio en un folio dividido en varias secciones.

Un proyecto en pro de la organización: “Estaría genial ponerlo en práctica” En concreto, este grupo de cuatro alumnas salmantinas detalla que el principal objetivo del proyecto debía ser solucionar un problema real percibido en la sociedad. En este Natalia cuenta que “lo primero que nos explicaron fue el detallado proceso que se esconde tras el desarrollo de una idea de negocio, siendo el objetivo principal solucionar un problema real”. Teniendo en cuenta esta primera información, hicieron una lluvia de ideas en la que se expusieron varias propuestas: “A mí se me ocurrió desarrollar un aparato electrónico en los institutos que se conecte con los móviles para permitir así utilizar el teléfono únicamente para asuntos lectivos”, cuenta Susana.

En cambio, la elegida fue una idea que, según detalla Susana, ya tenían “un poco planteada desde hace algo de tiempo”: “En cambio, decidimos utilizar esta idea y desarrollarla detalladamente”. Pero, ¿cuál es el problema real que busca solventar esta idea? “Principalmente, nosotras intentamos solventar varios problemas con un proyecto. En concreto, abarca prácticamente todas las dificultades que la sociedad sufre en relación con la acumulación de tareas”, aporta María. Mientras, Susana añade que, en la actualidad, muchas personas no tienen tiempo para salir a la calle a socializar o para cumplir con todas las tareas pendientes. En base a estas problemáticas, este grupo de cuatro estudiantes del IES Venancio Blanco desarrolló una aplicación que busca ayudar a la sociedad a organizarse y gestionar sus trabajos pendientes.

Una vez desarrollada esta idea de negocio, surge una pregunta: ¿tienen la intención de convertir en realidad este proyecto? Por unanimidad, la respuesta a esta cuestión es un “sí” rotundo: “Estaría genial ponerlo en práctica”. En cambio, también son conscientes de que construir la aplicación en la vida real conlleva un largo proceso en el que están implicadas muchos profesionales: “Tenemos que pararnos a informarnos sobre el tema, ya que necesitamos conseguir muchos sistemas de seguridad, varios profesionales de la programación y demás trámites”.

“Me llevo el orgullo de saber que hemos sido capaces de usar nuestra mente y conseguir algo increíble” En cambio, todo este esfuerzo tuvo su recompensa. Finalmente, estas cuatro jóvenes salmantinas lograron imponerse ante otros siete grupos tanto de estudiantes como de profesionales y ganar el concurso. En este sentido, cuando se les pregunta por su reacción al conocer el resultado, Seila lo tiene claro: “Nos pusimos todas a saltar y brincar de alegría. Aunque en algún momento pensamos en la posibilidad de ser las ganadoras, yo al principio no me lo creía. Estoy súper contenta y muy orgullosa de nosotras”.

Aunque la sorpresa es uno de los sentimientos que más se repitieron, María se diferencia entre sus compañeras en ese sentido: “Soy fiel seguidora de la creencia de que cuando algo ocurre es porque tiene que hacerlo”. Con esta declaración hace referencia a lo difícil que fue para ellas l poder concursar. “Por eso, a medida que pasaba el día, yo no hacía más que decir ‘vamos a ganar’, porque creo que los logros hay que manifestarlos”, explica.

María González, Susana Díez, Natalia Crespo y Seila García, ganadoras del hakatón de marketing 'Move ON 2'

En relación con el sentimiento que experimentan días después de conocer este logro, Natalia se centra sobre todo en el orgullo que siente al recapacitar sobre lo conseguido: “Me llena de orgullo saber que podemos poner a prueba nuestra mente y que salgan proyectos increíbles. Me llevo el hecho de saber que valemos bastante la pena”.

En este sentido, María se une a ella para concluir con una declaración que incita a la reflexión: “Yo personalmente sufro mucho el síndrome del impostor, que se basa en no creer que se merecen los logros. Por eso creo que es importante darse cuenta de lo que hemos conseguido”.

Una mirada hacia el futuro: “El marketing permite mezclar la vida profesional con la creatividad” En cambio, este gran logro es solo el comienzo de un camino que promete estar lleno de ambición, aventuras y experiencias. Cuando se les pregunta por el futuro, las respuestas viajan por varias de las facetas del mundo del marketing. María González, por su parte, se centra en la creatividad: “Estos estudios permiten crear una unión entre la creatividad y la vida profesional”, explica, dejando claro que en el futuro le gustaría trabajar en el ámbito del diseño y la moda.

Seila García, en cambio, tiene su mira enfocada hacia el mundo de la gestión de eventos. Por su parte, decidió estudiar marketing por las “muchas salidas profesionales que tiene” y por el interés que ya le causaba esta profesión desde el principio: “Me parecía muy interesante antes de conocer un poco de marketing y, como ahora lo estoy estudiando, me está encantando, la verdad. Los eventos también le atraen a Natalia Crespo, que asegura que empezó a interesarse por el marketing a raíz de que empezaran a estudiarlo sus amigas. “Al principio no tenía muy claro qué quería hacer, pero me he metido en el mundo del marketing porque me voy a decantar en un futuro por los eventos porque soy una persona muy creativa”, explica, añadiendo que no se cierra ninguna puerta.