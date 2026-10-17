El PSOE ratifica a David Serrada como cabeza de lista al Congreso por Salamanca

El Comité Federal del PSOE ha proclamado a Pedro Sánchez candidato a la Presidencia del Gobierno y ha ratificado las listas al Congreso y al Senado de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

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En Salamanca, el secretario provincial del partido, David Serrada, repetirá como número uno a la Cámara Baja.

El PSOE mantiene a sus nueve cabezas de lista al Congreso en Castilla y León respecto a julio de 2023. A diferencia de Salamanca y del resto de provincias, Ferraz solo ha modificado las candidaturas en Palencia y Burgos, donde se han realizado cambios en los primeros puestos.

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