La provincia de Salamanca registra más de dos mil solicitudes para adquirir el Bono Cultural Joven

El Ministerio de Cultura informa de que la provincia de Salamanca registra hasta la fecha un total de 2.165 solicitudes para adquirir el Bono Cultural Joven.
El mismo Ministerio ha emitido una nota informativa en la que recuerda que el 31 de octubre finaliza el plazo para que las personas nacidas en 2008 realicen la solicitud.
En esta quinta edición ya se han recibido 337.157 solicitudes, 15.071 procedentes de Castilla y León, donde Valladolid es la que más solicitudes ha registrado ya (3.781).
Este programa permite a las personas que hayan cumplido o vayan a cumplir este año 18 años, disponer de una ayuda de 400 euros para consumir productos culturales, así como para adquirir instrumentos musicales, materiales para la creación artística o cursos culturales.