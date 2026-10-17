La provincia de Salamanca registra más de dos mil solicitudes para adquirir el Bono Cultural Joven

El Ministerio de Cultura informa de que la provincia de Salamanca registra hasta la fecha un total de 2.165 solicitudes para adquirir el Bono Cultural Joven.

Publicidad Publicidad

El mismo Ministerio ha emitido una nota informativa en la que recuerda que el 31 de octubre finaliza el plazo para que las personas nacidas en 2008 realicen la solicitud.

En esta quinta edición ya se han recibido 337.157 solicitudes, 15.071 procedentes de Castilla y León, donde Valladolid es la que más solicitudes ha registrado ya (3.781).

Publicidad Publicidad