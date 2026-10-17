Las obras de mejora de la accesibilidad en el barrio de Garrido comienzan el lunes

Las obras de mejora de la accesibilidad en las calles del entorno de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia, en el barrio salmantino de Garrido, comenzarán el próximo lunes, 19 de octubre. La actuación afectará al área comprendida entre las calles Trébol y Las Cañas y las avenidas de los Cedros y de los Cipreses, lo que obligará a reorganizar el tráfico de vehículos en la zona.

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La primera fase de los trabajos, con una duración aproximada de dos meses, se desarrollará en las calles Diego de Losada y Juan de Garay, en sus tramos más próximos a la avenida de los Cipreses, así como en la calle Las Cañas, desde esta avenida hasta la intersección con la plaza del Mirto.

Plataformas únicas y más zonas verdes Las actuaciones, acordadas con los residentes, tienen como objetivo mejorar la calidad de vida de los vecinos mediante la creación de plataformas únicas que faciliten en el futuro la instalación de ascensores exteriores en los edificios.

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El proyecto contempla también un incremento de las zonas verdes, con nuevos árboles y plantas arbustivas, además de la instalación de más bancos para fomentar el uso del espacio público y las relaciones sociales entre los residentes.

Otra de las actuaciones destacadas será la creación de una nueva plaza con carácter de auditorio en uno de los patios de la Escuela Municipal de Música Santa Cecilia, un espacio que décadas atrás formaba parte del patio de recreo del antiguo colegio público San Mateo.

Garrido ganará 257 plazas de aparcamiento Para compensar la reducción de estacionamientos derivada de las obras, el Ayuntamiento ha impulsado diferentes medidas de reorganización del aparcamiento en el barrio.

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En la avenida de Alfonso IX de León se han habilitado 40 plazas adicionales, mientras que las obras para transformar el paseo de los Madroños en un bulevar permitirán sustituir el estacionamiento en línea por plazas en batería, con un incremento de 35 plazas.

A estas medidas se suma la ampliación del aparcamiento gratuito en superficie del antiguo Mercasalamanca, que alcanza las 400 plazas.