Denuncian "plantillas insuficientes y discriminaciones retributivas" en las nuevas Oficinas de Justicia de Salamanca

“Las nuevas Oficinas de Justicia en los municipios (OJMs) de Salamanca cuentan con plantillas insuficientes y una grave discriminación retributiva de su personal respecto al resto de centros de trabajo de la Administración de Justicia”. Así lo denuncia el Sector de la Administración de Justicia de Comisiones Obreras (FSC-CCOO) en Salamanca.

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Estas oficinas y sus agrupaciones, creadas por la Ley Orgánica 1/2025 de Eficiencia del Servicio Público de Justicia en sustitución de los antiguos Juzgados de Paz, componen un total de 159 OJMs atendidas por 332 efectivos de los Cuerpos Generales en la totalidad de la comunidad de Castilla y León.

En la provincia de Salamanca, el Anexo consolidado de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT)

de 5 de febrero de 2026 estructura 22 Agrupaciones de Oficinas de Justicia con una dotación

total de 47 puestos de trabajo. CCOO denuncia que el Ministerio de Justicia ha diseñado las plantillas de las OJMs salmantinas sin tener en cuenta ni la carga de trabajo ni la población real que atienden, dotando a 21 de las 22 agrupaciones con la plantilla mínima de solo dos efectivos (1 plaza de Gestión/Secretaría y 1 de Auxilio Judicial), además de la llevanza del Registro Civil.

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Estas oficinas están repartidas en los cinco partidos judiciales de la provincia: Béjar (Candelario, Guijuelo, Santibáñez de Béjar y Sotoserrano), Ciudad Rodrigo (Fuenteguinaldo, Fuentes de Oñoro, La Alberca y Sancti-Spíritus), Peñaranda de Bracamonte (Cantalapiedra, Macotera y Villoria), Salamanca (Alba de Tormes, Calvarrasa de Abajo, La Fuente de San Esteban, Ledesma, Matilla de los Caños del Río, Santa Marta de Tormes, Topas y Villares de la Reina) y Vitigudino (Aldeadávila de la Ribera, Lumbrales y Villavieja de Yeltes).

En el caso de Santa Marta de Tormes y Alba de Tormes, el sindicato denuncia que estas localidades “solo cuentan con dos funcionarios para atender entre 15.000 y 20.000 habitantes”. Por ello, exige al Ministerio de Justicia la creación urgente de 4 plazas en Santa Marta de Tormes y Alba de Tormes por su elevado volumen poblacional, y alerta de que 21 de las 22 agrupaciones salmantinas carecen de personal de Tramitación Procesal pese a habérseles asignado carga judicial de los Tribunales de Instancia.

“Santa Marta de Tormes, con 19.996 habitantes, y Alba de Tormes, con 14.958 habitantes, ambas son atendidas por una plantilla de solo dos funcionarios o funcionarias, exactamente la misma

dotación que otros municipios o agrupaciones con poco más de 7.000 habitantes”. Tras estas declaraciones, el sindicato exige la creación inmediata de cuatro nuevas plazas funcionariales en Salamanca: una de Gestión Procesal y una de Tramitación Procesal en Santa Marta de Tormes, y una de Gestión Procesal y una de Tramitación Procesal en Alba de Tormes.

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El 95,5 % de las OJMs de Salamanca carece de Cuerpo de Tramitación Procesal Además, CCOO denuncia que el 95,% de las OJMs de Salamanca carece de Cuerpo de Tramitación Procesal. En este sentido, soplo una de las 22 agrupaciones, la de Topas, cuenta con una plaza de Tramitación Procesal, mientras que las otras 21 agrupaciones carecen por completo de este Cuerpo.

Es por ello que CCOO exige la dotación de puestos de Tramitación Procesal en todas las OJMs a las que finalmente se asignen actividades compatibles, lo que supondría 19 nuevas plazas adicionales de Tramitación Procesal en el resto de agrupaciones de Salamanca.

“La discriminación retributiva” El sindicato denuncia también “la discriminación retributiva” frente a los Tribunales de Instancia de Fase 1 y el “olvido” del Centro Penitenciario de Topas. En este sentido, aseguran que el personal de Auxilio Judicial de las 22 OJMs salmantinas percibe un Complemento General del Puesto de 2.607,36 euros anuales, frente a los 2.804,52 euros asignados a los puestos de Auxilio Judicial en los Servicios Comunes de Tramitación de Béjar, Ciudad Rodrigo, Peñaranda o

Vitigudino.