Sube el Covid y baja la gripe en Salamanca con respecto a hace un año

Con la llegada del otoño, es inevitable que las infecciones respiratorias agudas cada vez se hagan más latentes en nuestro día a día. Por esto mismo, patologías como el Covid-19, la gripe o el rinovirus se extienden de manera más rápida, todo con el comienzo de las diferentes rutinas, muchas de ellas en espacios interiores idóneos para la propagación de este tipo de enfermedades.

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La tendencia ha cambiado con respecto a hace un año. Si la tasa por cada 100.000 habitantes era de 656 en 2025, para este 2026 es de 627, es decir, menos contagios en las mismas fechas. En el caso del pasado año medía la franja del 6 al 12 de octubre, mientras que este año ha sido del 5 al 11 de octubre.

En ambas fechas, hubo un aumento de las hospitalizaciones en mayores de 75 años, mientras que en los demás rangos de edad la disminución fue notable. Este 2026, además, el nivel de intensidad es bajo, sin intensificar de manera pronunciada las urgencias con respecto a este tema.

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En cuanto a la gripe, en 2026 la incidencia se situó en los 16 casos por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2025 era de 49 por cada 100.000 habitantes. Por otro lado, en cuanto al Covid-19 la incidencia es en la actualidad de 40 por cada 100.000 habitantes, mientras que en 2025 fue de 34 por cada 100.000 habitantes.

Con respecto a las muestras entre ambos años, cabe destacar que en la gripe se rozaba el 17 por ciento de positividad en 2025, mientras que en 2026 está en 2 por ciento. En el Covid-19, el pasado año era del 10 por ciento mientras que en 2026 ha sido del 20 por ciento.

Por último, cabe destacar que entre los patógenos más detectados han sido los rinovirus/enterovirus, el parainfluenza y el coronavirus mencionado anteriormente.

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