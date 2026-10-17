La Carrera Popular de Capuchinos provocará cortes de tráfico este domingo en Salamanca

La celebración de la Carrera Popular de Capuchinos este domingo, 18 de octubre, provocará cortes de tráfico en distintas calles de Salamanca durante el desarrollo de la prueba, cuya salida está prevista para las 10:00 horas.

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Los participantes partirán de la calle Valles Mineros y recorrerán las calles La Bañeza, Fidalgo Morales, Río Arlanzón, Riaño y Moreruela, antes de regresar a Valles Mineros, donde estará situada la línea de meta.

El circuito permanecerá cerrado al tráfico de vehículos hasta la finalización de la competición, con el objetivo de garantizar la seguridad de los corredores durante todo el recorrido.

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