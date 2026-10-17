Duelo de tú a tú entre Estepona y Avenida

El pabellón José Antonio Pineda medirá el nivel de Estepona y Avenida. Este sábado, a partir de las 19 horas, dos de los equipos que quieren estar en los playoff se verán las caras en suelo andaluz.

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Estepona llega al choque con un bagaje de 1/2; mientras que las salmantinas han conseguido dos victorias en el arranque liguero y también llegan con el impulso de su buen (y duro) partido en Eurocup Women.

Las charras cuentan con la duda de Marta Canella, pero tienen jugadoras en buen momento de forma como Soriano, Mawuli o Mikulasikova. Pero, si por algo destaca el equipo de Raquel Romo, es porque ser un conjunto compacto y homogéneo en el que todas suman su granito de arena.

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