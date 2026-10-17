Las librerías anticuarias de Salamanca abren una 'Feria de Interior' tras romper con el Ayuntamiento

El colectivo de Librerías Anticuarias de Salamanca celebra del 17 de octubre al 1 de noviembre una Feria 'de Interior' del Libro Antiguo y de Ocasión en seis establecimientos de la ciudad y la provincia, con horario de 11:00 a 14:00 y de 17:30 a 21:00 horas. Esta iniciativa alternativa surge tras no alcanzar un acuerdo con el Ayuntamiento para su habitual instalación en la Plaza Mayor.

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Los libreros acusan al equipo de gobierno municipal de desmantelar un evento emblemático de más de tres décadas tras imponer condiciones inviables en reuniones mantenidas entre junio y septiembre. Aunque consideraron calificarla como 'Feria de la Vergüenza' por la falta de puestos de otras provincias y la reclusión en sus locales, han preferido reivindicarla como la 'Feria del Orgullo' para defender su profesión y evitar que la ciudad se quede sin la cita este año.

El objetivo final del colectivo es regresar a la Plaza Mayor en la próxima edición con su formato habitual de 16 días, exigiendo condiciones que garanticen la viabilidad de todas las librerías participantes.