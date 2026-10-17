Abioinnova refuerza el apoyo a las empresas biotecnológicas salmantinas con nuevos servicios de financiación e internacionalización

La incubadora Abioinnova ha acogido una jornada de apertura y networking para presentar sus nuevos servicios avanzados de financiación, inversión, expansión internacional y acceso a mercados. Estas herramientas están orientadas prioritariamente a las firmas alojadas en el centro y a otros proyectos regionales de biotecnología e ingeniería biomédica, con el objetivo de acelerar su crecimiento y proyección global.

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El programa ofrecerá un acompañamiento personalizado mediante un diagnóstico económico-financiero previo y el diseño de hojas de ruta a medida. Las empresas recibirán mentorización especializada, apoyo en la preparación de propuestas de financiación y ayuda en la elaboración de materiales para inversores (pitch decks, dosieres y one-pagers). Asimismo, se trabajará en el análisis de mercados y la búsqueda de socios estratégicos.

En total, se han fijado metas mínimas que incluyen 18 diagnósticos y hojas de ruta, 72 reuniones con al menos 144 horas de mentorización y entre 8 y 10 propuestas de financiación preparadas. Además, se facilitarán 54 contactos comerciales cualificados, cinco encuentros con inversores, tres reuniones con early adopters, 18 sesiones de validación de mercado y ocho acciones de networking.

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