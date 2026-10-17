Javi Medina: “Hemos hecho muchas cosas bien, pero no las suficientes para ganar”

“Hemos hecho muchas cosas bien, pero no las suficientes para ganar”, esa fue la primera declaración de Javi Medina una vez finalizado el encuentro entre el Racing Ferrol y Unionistas.

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El sevillano desarrollaba su valoración del partido: "Hemos dominado el juego con el balón, hemos tenido mucho control en el medio y nos faltaba profundidad y agresividad para hacerles daño. No hemos tenido ese punto de agresividad y pólvora, es lo que nos ha faltado para hacerles daño".

Además, se lamentaba de recibir el 1-0 de Roberto Arroyo a los veinte minutos de juego. "Defensivamente, la única que han tenido clara en el primer tiempo, la han convertido. En el segundo tiempo han aumentado la agresividad en la presión y nos ha costado mucho salir desde atrás. Hemos llegado vivos al final, pero no hemos sido capaces de empatar", sentenció.