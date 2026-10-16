Unionistas tiene prohibido sestear en A Malata

Siete puntos en siete partidos es un bagaje pobre para Unionistas. Y el resultado actual para el equipo de Javi Medina es iniciar la octava jornada en puestos de descenso. En las manos del técnico sevillano y sus jugadores está mejorar en la clasificación y abandonar la zona roja.

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Para ello, Unionistas tendrá que superar al poderoso Racing Ferrol en A Malata. El choque entre ambos conjuntos se celebrará este sábado a las 13 horas. Los charros tienen prohibido sestear y quieren alargar la sobremesa con una victoria.

“Somos un equipo construido para tener el balón y, si no lo tenemos, tenemos que ser agresivos para robarlo lo antes posibles. Ellos han empezado como un tiro y nos metieron en nuestra portería”, explica Javi Medina sobre el plan de partido. Y, además, pone una clave más: “La recuperación es importante y tenemos una identidad muy marcada de ser agresivos en campo contrario. El Racing tiene mucha capacidad para dominar el balón y ser verticales. Hay que ser compactos. En nuestras posesiones no podemos alimentar al rival con pérdidas innecesarias”.

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Unionistas viajará hasta Ferrol sin ‘9’. Dani González y Pau Ferrer se pierde la cita. El primero de ellos, por lesión grave; el segundo, apura plazos para volver lo antes posible. Y a ellos se les suma el centrocampista Álex Gil, que ya ha sido operado de su rotura del peroné. El delantero del filial, Leo López, completa la convocatoria.