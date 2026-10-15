Reclaman a Unionistas una cantidad económica por derechos de formación de Henry Hiobi

Unionistas de Salamanca ha recibido una notificación por los derechos de formación de Henry Hiobi. El club charro tendrá que hacer frente al pago de una cantidad económica por el fichaje del futbolista camerunés.

Henry Hiobi llegó a Unionistas de la mano de Mario Simón y jugó 37 minutos con el primer equipo. El lateral izquierdo fue titular ante el Zamora y tuvo que ser sustituido antes del descanso por riesgo de expulsión. A partir de ahí, el futbolista ya no jugó más a las órdenes de Mario Simón aunque sí fue uno más de los entrenamiento.