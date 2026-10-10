Javi Medina: “El rival ha sido muy superior a nosotros y ha tenido muchas ocasiones de gol”

Javi Medina analiza de forma clara el punto obtenido en Cáceres y reconocía la superioridad del equipo local durante la segunda parte.

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“Un partido en el que el resultado en lo más positivo para nosotros. En la primera parte hemos tenido algunos buenos momentos con balón, estábamos cómodos y éramos estables. Y cuando pasó el primer tramo del rival, que sale fuerte, ha llegado su gol en una falta de contundencia nuestra. Lo mejor ha sido la reacción del equipo, empatar antes del descanso es lo más difícil”, inició el sevillano.

Y el entrenador de Unionistas admitía que aguantaron gracias a Daza: “Hemos entrado en la segunda parte y no hemos sido capaces de competir. El rival ha sido muy superior a nosotros y ha tenido muchas ocasiones de gol. Daza nos ha salvado en la acción del penalti. Hoy el fútbol no ha dado lo que otras veces nos ha quitado”.