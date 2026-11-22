El amor veraniego entre Unionistas y Javi Medina se acabó en noviembre. El conjunto charro cayó por 1-0 en Lasesarre ante el Barakaldo y la directiva tiene claro que el sevillano no seguirá al frente del equipo.

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El once titular de Unionistas estuvo formado por Daza en portería; Morer, Gorka Rivera, Mikel Serrano y Mutilva en defensa; Marcelo, Arnau y Pastor en la medular; y con Álvaro Gómez, Retu y Pau Ferrer en ataque.

La primera mitad tuvo dos partes muy diferentes: con el 0-0 y con el 1-0. En el primer tramo, Unionistas salió decidido a tener la pelota, buscando a Pastor entre líneas y rondando el primer gol con un excelente pase de Álvaro Gómez a Retu, que se topó con la buena acción defensiva de Marotías.

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Sin embargo, el gol de Troncho cambió la primera mitad. El extremo recibe en la derecha, se va hacia dentro con la permisividad de la defensa charra y dispara al palo largo. Daza, que tocó el balón, no pudo evitar el 1-0. A partir de ahí, Unionistas solo pudo sobrevivir en el verde hasta el descanso y tuvo suerte en no encajar el segundo tanto.

Unionistas no despertó tras el paso por los vestuarios. De hecho, el equipo de Javi Medina estuvo a merced del Barakaldo hasta el minuto 75. Ahí, con los cambios, el equipo charro tuvo dos ocasiones seguidas con un cabezazo de Pastor (que se fue fuera por poco) y un disparo de De la Nava que tocó en un rival.

El descuento fue un quiero y no puedo de Unionistas. Y el pitido final, la constatación del adiós de Javi Medina como entrenador del equipo charro.