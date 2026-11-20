Javi Medina se mostraba tranquilo a pesar de su situación en el club. El técnico sevillano ponía el foco en ganar a domicilio al Barakaldo y reconocía que han cambiado mecanismos para no sufrir en las transiciones defensivas.

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¿Cómo está de ánimos? “De ánimos, bien. Somos profesionales y sabemos cómo funciona el mundo del fútbol y sabemos que cuando hay derrotas vamos a sufrir críticas. El equipo ha hecho una semana de trabajo muy buena”.

Sobre su situación en el club. “Me abstraigo de lo que pasa fuera y me centro en lo que pasa dentro. A la afición no hay que pedir, a la afición hay que darle. Soy el primero que no estoy contento conmigo mismo, pero tengo confianza. Tenemos tiempo para hacerlo”.

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El mensaje de Antonio Paz. “Me transmite la misma confianza y unión. Si alguien no va a perder la confianza en mí y en la plantilla, soy yo. Entiendo que fuera pueda haber ruido, pero dentro estamos convencidos de lo que tenemos que hacer. ¿La directiva? Flavio también transmite mucho”.

¿Qué mecanismos tiene que mejorar Unionistas en su transición defensiva? “Ahí sí estamos muy centrados. Veníamos de ser un equipo más sólido, pero en los dos últimos partidos fuera de casa no hemos sido sólidos. Trataremos de transferirlas al terreno de juego”.

Puntos fuertes del Barakaldo. “Es un equipo muy duro, muy intenso y muy sólido, que carga mucho el área con centros. Si somos capaces de competir a nuestro máximo nivel, podremos lograr el objetivo de los tres puntos”.

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Situación de los lesionados. “Juanma no ha podido entrenador con el grupo, esperemos que esté la semana que viene. Mañana es la última sesión y valoraremos quién entra. Haremos una convocatoria de 20. El otro día debutó Iván Casado y no tenemos ningún miedo a ponerlo. De la Nava sí está. El otro día no estaba al cien por cien cuando le llamamos para hacer el cambio y no quisimos arriesgarle, porque él entendía que se podía romper”.