Una nueva polémica sacudía la sanidad salmantina este viernes, 20 de noviembre, según destapaba SALAMANCA24HORAS. La citación de una mujer fallecida hace 24 años para una consulta en el área de Salud Mental del centro de salud de Capuchinos generaba numerosas dudas sobre qué ocurre con los expedientes de los pacientes, en un suceso que dejaba perplejos a sus familiares ante una carta que nadie esperaba.

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Tras conocer lo ocurrido, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, que visitaba Salamanca en el marco de tres congresos que se van a celebrar en la ciudad, pedía disculpas en primer lugar a los familiares por lo sucedido.

Por otro lado, al igual que ocurrió con el intercambio de pulseras en el hospital de Los Montalvos, se ha abierto una investigación para “saber qué ha sucedido”. Además, se ha asegurado que ya se han puesto en contacto con los familiares para ofrecerles todas las explicaciones necesarias.

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La familia presentó a principios del mes de noviembre una reclamación ante la institución pública, además de asegurar que nadie se había puesto en contacto con ellos hasta el jueves, 19 de novimebre. Según explicaba el propio consejero, durante los próximos días se conocerán todos los detalles

Caso: citada a consulta a una mujer fallecida en Salamanca hace 24 años Los hechos se remontan a hace unas dos semanas, cuando el viudo recogía una carta a nombre de su esposa, unos hechos que dejaron perplejos a los familiares. Además, los afectados quisieron hacer pública esta noticia para evitar que ocurra en otras ocasiones, además de intentar esclarecer el por qué de la citación: “¿Por qué ha aparecido esta cita si no tenían ninguna cita pedida? Esto significa que el expediente de mi madre está en activo”.