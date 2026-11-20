La Junta Electoral Central ha acordado ampliar el plazo para el depósito del voto por correo para las Elecciones Generales hasta el jueves, 26 de noviembre de 2026. Una medida que beneficiará a todos los electores que se encuentren en España y en los horarios habituales de apertura de las oficinas de Correos y como máximo hasta las 14:00 horas.

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Este plazo finalizaba inicialmente el miércoles, 25 de noviembre, pero con la decisión de ampliación adoptada, los ciudadanos y ciudadanas que hayan solicitado ejercer su derecho al voto por correspondencia para las Elecciones Generales del 29 de noviembre, dispondrán de más tiempo para depositar su voto.

A tal efecto, Correos deberá extremar la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos.