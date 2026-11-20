Los vecinos de Chamberí tildan de "vergüenza" el cableado suelto que hay en algunas de las calles del barrio.

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Las quejas parten porque el cableado de la luz está enrollado en muchos puntos, con las cajas de registro sueltas, y porque algunos cordones caen sobre las fachadas de viviendas.

Los residentes de estas vías exponen también que hay postes que se encuentran torcidos y advierten de que si no se arreglan se van a terminar cayendo.

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La petición se dirige al Ayuntamiento de Salamanca, a quien instan a tomar cartas en el asunto, detallando que las calles más afectadas son la calle Mayor de Chamberí y calle Miguel Ángel, en la zona de Los Alambres.