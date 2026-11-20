La programación navideña de Salamanca contará este año con actividades para todas las edades, desde espectáculos de iluminación repartidos por el centro de la capital del Tormes, hasta belenes en diferentes enclaves del municipio charro. Además, contará con diferentes eventos musicales, además de los tradicionales espectáculos como son la recepción de los Reyes Magos, el videomapping en la Plaza Mayor o programas de dinamización del comercio local.

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Programación completa de la Navidad Jueves, 26 de noviembre: inauguración de la iluminación navideña y dónde encontrar cada uno de los decorados hasta el 5 de enero de 2027 18:30 horas. Inauguración de la Navidad en la Plaza Mayor de Salamanca con la Banda Municipal de Música y las agrupaciones del Coro Ciudad de Salamanca y de la Escuela Municipal de Música y Danza de Salamanca, que interpretarán un repertorio de villancicos navideños.

Espacios decorativos especiales de Navidad: Plaza Mayor, Concilio de Trento, calle la Rúa, plaza de Anaya, Patio Chico, Rondín de las Edades del Hombre, plaza de los Leones, parque Picasso, plaza Barcelona, plaza Valmuza, plaza Carmelitas, plaza Huerta Otea, parque de Colón, parque de la Alamedilla o Museo del Comercio.

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De lunes a jueves: de 18:00 a 23:00 horas

Fines de semana, festivos y vísperas de festivos: de 18:00 a 24:00 horas Videomapping en la Plaza Mayor: La rana que detuvo la Navidad es el espectáculo elegido para la Navidad 2026/2027. La famosa rana de Salamanca será la que protagonice el espectáculo de luces y sonido en el ágora salmantina. La entrada será libre hasta completar aforo y tendrá una duración del 10 minutos.

Plaza Mayor

El 26 de noviembre se proyectará a las 18’30, a las 20’00 horas y a las 21’00 horas

Los días 27, 28 y 29 de noviembre, del 4 al 8 de diciembre, los 11, 12 y 13 de diciembre y del 18 de diciembre al 5 de enero se proyectará a las 18’30 horas, a las 19’30 horas y a las 21’00 horas

El resto de días habrá dos pases: a las 18’30 h y a las 19’30 horas "El Jardín de las Estrellas y los Deseos": el Huerto de Calixto y Melibea se transformará en un jardín donde la luz despierta la imaginación y cada rincón invita a descubrir algo inesperado. El recorrido reunirá diez instalaciones de luz y arte digital. El Pozo de los Deseos, la Rana y el Astronauta, el Disco de LED, el Bosque de Luz, el Bosque de Colores o el Túnel de Láser, que envolverá al público en una arquitectura de haces luminosos. Pasillos inmersivos cubiertos de LED, lluvias de estrellas y esculturas cinéticas completarán este paisaje nocturno. El Jardín de las Estrellas y los Deseos no es solo un espectáculo para contemplar, sino una experiencia para vivir. Entrada libre respetando el aforo.

Huerto de Calixto y Melibea

Todos los días de18’30 a 22’00 horas

Los días 24 y 31 de diciembre el horario será de 18’30h a 20’30 horas “Salamanca Encantada”: contará con dos espacios, en los Jardines de Santo Domingo de la Cruz y en la plaza de los Leones, con entrada libre respetando el aforo.

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Los Jardines de Santo Domingo se convierten en el taller de la Navidad. Casas de galleta, duendes, bastones de caramelo y galletas de jengibre ocupan el césped y los caminos, con los olivos vestidos de color. Un sistema de sonido permitirá la reproducción de música navideña, villancicos y cuentos.

La Plaza de los Leones se transforma en un estanque, donde nenúfares gigantes, flores de loto, flamencos y ranas emergen del césped como si el agua hubiera subido hasta la piedra. Junto al estanque encontraremos un Jardín Encantado, formado por veinte piezas entre girasoles, flores de gran formato, mantis, saltamontes, caracoles, calabazas y una palmera.

Todos los días de 18’30 a 22’00 horas

Los días 24 y 31 de diciembre el horario será de 18’30 a 20’30 horas “La Aldea Mágica de Belén”: este espectáculo transforma la emblemática Plaza de los Bandos en un espacio de ilusión, tradición y encuentro, donde el arte, la Navidad y la imaginación se unen para ofrecer una experiencia visual y emocional única. La propuesta recrea una pequeña aldea de inspiración tradicional, presidida por un nacimiento escultórico a tamaño natural y acompañada de construcciones artesanales de arquitectura alpina, escenas costumbristas, personajes y elementos ornamentales, integrados en una composición cuidadosamente diseñada y enriquecida con un proyecto de iluminación que permite disfrutar del conjunto tanto de día como de noche.

Plaza de los Bandos

Abierto a todas horas al ser un espacio al aire libre Mercado de Navidad: del 26 de noviembre al 5 de enero El Mercado de Navidad ofrece productos típicos de estas fechas, como artículos relacionados con los nacimientos navideños, dulces tradicionales como turrones o garrapiñadas; adornos navideños; también piezas de joyería hecha a mano, elaborada con materiales naturales y técnicas tradicionales; artesanía en madera y cosmética natural, entre otros productos. La Plaza de Anaya contará en estas fechas con una decoración especial con temática navideña, con el tradicional carrusel y con una programación festiva que pretende dinamizar la actividad propia del mercado.

Plaza de Anaya

Todos los días de 12’00 a 14’00 y de 17’00 a 22’00 horas

Los días 24 y 31 de diciembre el Mercado cerrará a las 20’00 horas Fonda Veracruz: todo tipo de programación para todas las edades Postales de antaño, el arte de felicitar: Los más pequeños de la casa tendrán un rincón especial donde escribir su propia tarjeta de Navidad. Podrán llevársela de recuerdo o depositarla en el “Buzón de la Navidad” Entre todas las felicitaciones que se lleven a sellar a la Oficina de Información Turística de la propia Fonda Veracruz realizaremos un sorteo al final de las fiestas. Los ganadores se llevarán obsequios exclusivos de la Tienda de Turismo de Salamanca e invitaciones gratuitas para descubrir algunos de los rincones más espectaculares de la ciudad.

Abierto al público

Durante todo el mes de diciembre y enero

De lunes a sábado de 10’00 a 14’00 horas y de 16’30 a 19’00 horas

Domingos y festivos de 10’00 a 14’00 horas Rincón Mágico “El Pozo de los Deseos”: Lugar en el que podrás escribir tus deseos.

Del 19 de diciembre al 6 de enero

De lunes a sábado de 10’00 a 14’00 horas y de 16’30 a 19’00 horas

Domingos y festivos de 10’00 a 14’00 horas Photocall navideño. “Al calor de la chimenea”: la gente podrá posar y llevarse un recuerdo de Navidad.

Del 19 de diciembre al 6 de enero

De lunes a sábado de 10’00 a 14’00 horas y de 16’30 a 19’00 horas

Domingos y festivos de 10’00 a 14’00 horas ‘Minicine’ de Navidad-Luces, Cámara… ¡Y menuda Navidad en la Fonda Veracruz! con entradas que podrán recogerse en la Oficina de Información Turística de la Fonda Veracruz y de la Plaza Mayor. Habrá duendes, enredos y algún reno despistado con dibujos de los de antes

Del 19 de diciembre al 6 de enero

Se realizarán 5 pases de clásicos de animación de los años 30

Duración total de cada pase: 15-20 minutos.

Los pases serán a las 11’00, 12’00, 13’00, 17’00 y 18’00 horas

Domingos y festivos solo horario de mañana Crucigrama “Descubriendo la Fonda Veracruz”: un entretenido crucigrama para descubrir la historia y detalles de la Fonda Veracruz. A disposición del público en la Oficina de Información Turística de la propia Fonda Veracruz, durante su horario de apertura.

Mercadillo Solidario organizado por la ONG Taller de solidaridad con venta de dulces de convento, artículos de comercio justo, objetos artesanales y de segunda mano.

18, 19 y 20 de diciembre y 2, 3 y 4 de enero Horario

11´30 a 14´00 horas y de 17’00 . a 19´00 horas.

Domingo 20 de diciembre y 3 de enero, solo horario de mañana. Belenes Navideños repartidos por toda la ciudad Belén Tradicional: Belén bíblico que recrea los paisajes, los personajes, enseres y costumbres de la época, que representa los pasajes bíblicos más importantes y representativos de las fechas navideñas. En colaboración con la Real Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo Yacente de la Misericordia y de la Agonía Redentora de Salamanca.

Torre de los Anaya

Todos los días de 11’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 21’00 horas

Cerrado los días 24 y 31 de diciembre por la tarde y 25 de diciembre y 1 de enero todo el día

Del 2 de diciembre al 5 de enero

Entrada gratuita Belén Napolitano: la escena principal del belén napolitano es la Natividad del Señor, en la que vemos a la Virgen abrazando tiernamente al Niño Jesús. A su lado, San José lo mira con una profunda expresión de cariño y bondad, conmovido por la alegría y el alborozo de tan dichoso acontecimiento. Muy cerca, la comitiva de músicos orientales se acerca precedida por los Reyes Magos. Y todo ello se completa con la estampa de un bullicioso pueblo de aire napolitano, la Anunciación a los pastores junto al rebaño de ovejas y el ángel portador del mensaje celestial. Se realiza en colaboración con José Luis Pérez Hernández y Unicaja.

Palacio de Garcigrande (plaza de los Bandos)

Todos los días de 11’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 21’00 horas

Cerrado los días 24 y 31 de diciembre por la tarde y 25 de diciembre y 1 de enero todo el día

Del 2 de diciembre al 5 de enero

Entrada gratuita Belenes Navideños de todo el mundo: con Nacimiento de cinco continentes del mundo. Este belén reúne misterios y nacimientos de todos los rincones del mundo. En colaboración con la Asociación Belenista Virgen de la Peña de Francia

Fonda Veracruz

De lunes a sábado de 10’00 a 14’00 horas y de 16’30 a 19’00 horas

Domingos y festivos de 10’00 a 14’00 horas

Del 4 de diciembre al 6 de enero

Entrada gratuita "Ciudad de la Navidad: el espíritu de la Navidad en pequeñas escenas" donde se busca plasmar un espíritu navideño de cuento evocando un lugar imaginario que nos transporta a los célebres pueblos y ciudades centroeuropeas, a los canales de los Países Bajos o a la aldea de Papá Noel en Laponia

Torre de los Anaya

Todos los días de 11’00 a 14’00 horas y de 17’00 a 21’00 horas

Cerrado los días 24 y 31 de diciembre por la tarde y 25 de diciembre y 1 de enero todo el día

Entrada gratuita Programación completa: Días, horarios y lugares en los que disfrutar de los espectáculos navideños

Miércoles, 25 de noviembre

17:30 horas. Animación infantil. Lugar: plaza de San Vicente Jueves, 26 de noviembre

De 17:00 a 20:00 horas. Grabación de colgantes y placas con el galvanómetro para regalar en Navidad. Lugar: Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+ (avenida de Lasalle, 135) (para mayores de 16 años) Viernes, 27 de noviembre

19:45 horas. Tag Time. Lugar: Plaza Mayor. Duración de 45 minutos. Sábado, 28 de noviembre

17:00 horas. San Silvestre Universitaria organizada por la UPSA. Lugar: Henry Collet y centro de Salamanca.

19:45 horas. Ensemble de Violas del COSCYL Especial Navidad. Lugar: Plaza Mayor (desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca). Duración de 45 minutos. Martes, 1 de diciembre

17:00 horas. Copos de nieve navideños con bordados. La actividad conwdera, el cual servirá como marco definitivo del adorno. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: Espacio Joven Jueves, 3 de diciembre

De 17:00 a 20:00 horas. Curso de personalización de tazas con sublimación. Lugar: Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+ (avenida de Lasalle, 135) (para mayores de 16 años)

17:30 horas. Joyería navideña. Diseñar y ensamblar un juego de joyería navideña (como pulseras, colgantes y pendientes) utilizando cuentas de cristal, abalorios temáticos y alambre modelable. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: Espacio Joven Viernes, 4 de diciembre

18:00 horas. Encendido inaugural de la iluminación navideña de la Fonda Veracruz acompañado de una chocolatada para los asistentes. Lugar: Fonda Veracruz.

19:45 horas. No Cantes Victoria. Especial Navidad. Lugar: Plaza Mayor. Duración de 45 minutos. Sábado, 5 de diciembre

11:00 horas. Bolígrafos navideños con cuentas de plástico. Personalizar bolígrafos metálicos enrollables ensartando cuentas de plástico con motivos navideños en su varilla superior. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: Espacio Joven

19:45 horas. Love Flamenco. "Ya es Navidad". Lugar: Plaza Mayor. Duración de 45 minutos. Domingo, 6 de diciembre

19:45 horas. Grupo Quartetto. "Una Navidad de Cine". Lugar: Plaza Mayor. Duración de 45 minutos. Lunes, 7 de diciembre

19:45 horas. Cover Christmas. Lugar: Plaza Mayor. Duración de 45 minutos. Martes, 8 de diciembre

19:45 horas. Hermanos Galindo. Lugar: Plaza Mayor. Duración de 45 minutos. Miércoles, 9 de diciembre

Hora aún por concretarse. Programación dirigida a mayores de 60 años. Cocina en vivo con degustación. Inscripciones previas y plazas limitadas por orden de llegada en los lugares donde se quiere hacer la actividad. Lugar: Centro Municipal de Mayores Juan de la Fuente.

De 17:00 a 20:00 horas. Curso de impresión 3D con filamento. Lugar: Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+ (avenida de Lasalle, 135) (para mayores de 16 años)

17:00 horas. Cine fórum de Navidad. Lugar: Centro Municipal de Mayores Trastormes con entrada libre hasta completar aforo. Jueves, 10 de diciembre

Hora aún por concretarse. Programación dirigida a mayores de 60 años. Visitas guiadas a la Catedral Nueva de Salamanca. Plazas limitadas e inscripciones en los Centros Municipales de Mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes, el día 3 de diciembre, de 9’00 a 11’30 h. y de 16’30 a 18’30 horas. En el momento de la inscripción se informará del punto de encuentro.

De 17:00 a 20:00 horas. Curso de personalización de ropa con vinilo. Lugar: Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+ (avenida de Lasalle, 135) (para mayores de 16 años)

17:30 horas. Taza transfer reno navideño. Personalizar una taza de cerámica transfiriendo la silueta de un reno navideño mediante la técnica de calcomanía vitrificable o vinilo de transferencia térmica. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: Espacio Joven

18:30 horas. Baile municipal de Navidad. Lugar: Multiusos Sánchez Paraíso Entrada libre hasta completar el aforo.

20:00 horas. Grupo Quartetto. Lugar: Auditorio San Blas. Viernes, 11 de diciembre

Hora aún por concretarse. Programación dirigida a mayores de 60 años. Cocina en vivo con degustación. Inscripciones previas y plazas limitadas por orden de llegada en los lugares donde se quiere hacer la actividad. Lugar: Centro Municipal de Mayores Tierra Charra

De 17:00 a 20:00 horas. Curso de bandejas para Reyes Magos y bolas de navidad en madera con la CNC Láser. Lugar: Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+ (avenida de Lasalle, 135) (para mayores de 16 años)

19:45 horas. Pujo Navideño con los alumnos de gaita y tamboril y baile y cultura tradicional de la Escuela Municipal de Música y Danza. Lugar: Plaza Mayor. Duración de 45 minutos.

20:30 horas. Coro Tomás Luis de Vitoria. Lugar: Catedral Vieja. Sábado, 12 de diciembre

11:00 horas. Candle Holder. Los jóvenes crearán un portavelas decorativo con forma de flor, imitando a la flor de pascua, utilizando cucharas de plástico. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: Espacio Joven

12:00 horas. Filología Cantorum. Lugar: Auditorio San Blas.

13:00 horas. "Navidad en los Mercados". Sorprendente espectáculo musical para toda la familia a cargo de Glee Club. Lugar: Mercado San Juan

19:00 horas. Parentum Chorus. Lugar: Auditorio San Blas.

19:45 horas. Agrupación Musical La Expiración. Lugar: Plaza Mayor. Duración de 45 minutos. Domingo, 13 de diciembre

19:00 horas. Coral Annuba. Lugar: Catedral Vieja.

20:30 horas. Coro Della Pietá. Lugar: Catedral Vieja. Lunes, 14 de diciembre

Hora aún por concretarse. Programación dirigida a mayores de 60 años. Cocina en vivo con degustación. Inscripciones previas y plazas limitadas por orden de llegada en los lugares donde se quiere hacer la actividad. Lugar: Centro Municipal de Mayores Trastormes

Hora aún por concretarse. Programación dirigida a mayores de 60 años. Visitas guiadas a la Catedral Nueva de Salamanca. Plazas limitadas e inscripciones en los Centros Municipales de Mayores Juan de la Fuente, Tierra Charra y Trastormes, el día 3 de diciembre, de 9’00 a 11’30 h. y de 16’30 a 18’30 horas. En el momento de la inscripción se informará del punto de encuentro.

De 17:00 a 20:00 horas. Curso de impresión 3d con resina. Lugar: Centro de Emprendimiento y Formación Tormes+ (avenida de Lasalle, 135) (para mayores de 16 años)

17:00 horas. Programación dirigida a mayores de 60 años. Cuentos e historias de Navidad teatralizadas por los grupos de Taller de Cuentacuentos e Historias de Vida de los Centros Municipales de Mayores Juan de la Fuente y Tierra Charra. Lugar: Centro Municipal de Mayores Tierra Charra Entrada libre hasta completar aforo. 20:00 horas. Coro Francisco Salinas. Lugar: Catedral Vieja. Martes, 15 de diciembre

17:00 horas. Programación dirigida a mayores de 60 años. Actuación Coral por los grupos de Taller de Cuentacuentos e Historias de Vida de los Centros Municipales de Mayores Juan de la Fuente y Tierra Charra.

17:30 horas. Árboles navideños de macramé. Tejer un árbol de Navidad decorativo utilizando hilos de algodón mediante la técnica del macramé tradicional. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: Espacio Joven

19:00 horas. Coral Eufonía. Lugar: Auditorio San Blas. Miércoles, 16 de diciembre

17:30 horas. "Navidad en los Mercados". Sorprendente espectáculo musical para toda la familia a cargo de Glee Club. Lugar: Mercado San Bernardo

18:00 horas. Animación infantil. Lugar: plaza de Extremadura

19:00 horas. Coral Salmantina. Lugar: Auditorio San Blas. Jueves, 17 de diciembre

17:30 horas. Reto airfryer-manzanas asadas navideñas. Postre festivo rápido que se cocina en la freidora de aire, rellenando las manzanas con canela, nueces y miel hasta que quedan tiernas y doradas. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: Espacio Joven

18:30 horas. Concierto Escuela de Música. Lugar: plaza de Bretón

19:00 horas. Coral Contrapunto. Lugar: Catedral Vieja.

20:30 horas. Coro Meraki. Lugar: Catedral Vieja. Viernes, 18 de diciembre

18:00 horas. Pasacalles. Lugar: plaza Valmuza

18:00 horas. Cuentacuentos. Lugar: CMI Puente Ladrillo

18:00 horas. Charanga. Lugar: calle Amapolas número 17

18:00 horas. Animación infantil. Lugar: plaza Huerta Otea

18:30 horas. Teatro. Lugar: CMI Luis Vives

19:00 horas. Coral Juvenil y Coral Polifónica Ciudad de Salamanca. Lugar: Catedral Vieja.

19:45 horas. Diego Jiménez, Especial de Navidad. Lugar: Plaza Mayor. Duración de 45 minutos.

20:30 horas. Coro de Cámara y Coro Santa Cecilia de la Escuela Municipal de Música y Danza. Lugar: Catedral Vieja. Sábado, 19 de diciembre

11:00 horas. Guirnalda navideña. Crearán una guirnalda navideña utilizando bastoncillos de algodón para formar diferentes figuras y motivos. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: Espacio Joven

12:00 horas. "El Album de fotos de Santa". Cuentacuentos teatralizado con entrada libre hasta completar aforo. Mamá Noel, a través del álbum de fotos familiar de Santa, nos contará las divertidas e increíbles historias que ha vivido durante sus viajes por el mundo. Lugar: Fonda Veracruz

12:30 horas. "Navidad en los Mercados". Sorprendente espectáculo musical para toda la familia a cargo de Glee Club. Lugar: Mercado Central

15:00 horas. Mágicas navidades Torrejón de Ardoz. Visitaremos el parque temático navideño más grande de España, famoso por su espectacular iluminación, la exhibición internacional de figuras de hielo, su gran noria y atracciones para todos. Salida de: Avenida Mirat (Parada de Autobuses en Plaza Gabriel y Galán. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza

18:00 horas. Pasacalles. Lugar: Espacio de participación de Chamberí

19:00 horas. Precoro y Coro de Niños Ciudad de Salamanca. Lugar: Catedral Vieja.

19:45 horas. Zambomba flamenca y charra. Lugar: Plaza Mayor. Duración de 45 minutos. Domingo, 20 de diciembre

10:30 horas. I Carrera de Papá Noel. Lugar: plaza de la Concordia.

10:30 horas. Carrera del Pavo: ciclismo en circuito urbano.

12:00 horas. Coro Ars Nova. Lugar: Auditorio San Blas.

17:30 horas. Cuentacuentos. Lugar: Espacio de participación de Ciudad Jardín.

19:00 horas. Coro de Música Antiqva. Lugar: Auditorio San Blas. Lunes, 21 de diciembre

18:00 horas. Charanga. Lugar: plaza del Museo del Comercio.

18:00 horas. Batucada. Lugar: CMI El Charro

19:30 horas. Coral Annuba. Lugar: CMI Vistahermosa

19:45 horas. Ensemble Coral de Alumnos del Coscyl. Lugar: Plaza Mayor (desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca). Duración de 20 minutos. Martes, 22 de diciembre

17:30 horas. "Visita del Hada de Navidad". El Hada de la Navidad nos contará increíbles historias llenas de magia y sorpresas; además, todos los asistentes podrán hacerse una foto con ella. Lugar: Fonda Veracruz

17:30 horas. Cutre amigo invisible. Un amigo invisible cutre es un intercambio de regalos informal y humorístico donde a partir de unos pequeños recursos crearán un regalo para intercambiar entre los asistentes del día. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: Espacio Joven

18:00 horas. Teatro Infantil. Lugar: CMI Trujillo

18:30 horas. Animación Infantil. CMI Tejares

19:00 horas. Charanga. Lugar: calle Mayor de Chamberí

19:00 horas. Charanga. Lugar: plaza del Oeste

19:45 horas. Dúo Flaucím. Lugar: Plaza Mayor (desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca). Duración de 20 minutos. Miércoles, 23 de diciembre

11:00 a 13:00 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

12:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: calle Zamora

16:00 horas a 17:15 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

17:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: calle Azafranal

17:30 a 19:00 horas. La Casa de los Cuentos con aforo máximo para 30 familias conformadas por un adulto y uno o dos niños o niñas. Proyecto pop-up de centro familiar de lectura para primera infancia (0-6 años) con espacio para sesiones de cuentos, realización de talleres en familia y actividades de animación a la lectura. Lugar: Sala de Ensayos del Teatro Liceo

18:00 horas. Animación infantil. Lugar: plaza de Barcelona

18:00 y 18:30 horas. “Navidad en Nuestro Patrimonio”. Visitas familiares guiadas con niños al Ieronimus. 5 euros por persona con reserva en www.ieronimus.es Lugar: plaza Juan XXIII

19:45 horas. Cuarteto Trombón Appétit. Lugar: Plaza Mayor (desde el balcón del Ayuntamiento de Salamanca). Duración de 20 minutos.

20:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: plaza de España con calle Toro Jueves, 24 de diciembre

Viernes, 25 de diciembre

Sábado, 26 de diciembre

11:00 a 13:00 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

12:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: calle Victoria Adrados

16:00 horas a 17:15 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

17:00 horas. Magia. Lugar: Espacio de participación San José Pepita Mena

17:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: calle Federico Anaya

18:00 y 18:30 horas. “Navidad en Nuestro Patrimonio”. Visitas familiares guiadas con niños al Ieronimus. 5 euros por persona con reserva en www.ieronimus.es Lugar: plaza Juan XXIII

20:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: La Rúa Domingo, 27 de diciembre

11:00 a 13:00 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

12:30 horas. San Silvestre Salmantina 2026. Lugar: salida desde el paseo de San Antonio

18:00 y 18:30 horas. “Navidad en Nuestro Patrimonio”. Visitas familiares guiadas con niños al Ieronimus. 5 euros por persona con reserva en www.ieronimus.es Lugar: plaza Juan XXIII Lunes, 28 de diciembre

Horario aún sin anunciar. I Torneo de fútbol sala de Navidad. Alfoz de Salamanca.

12:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: Parque Picasso

17:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: plaza de París

17:00 horas. Pista de hielo. Disfrutaremos de una sesión de patinaje en la pista de la Plaza de la Concordia, una actividad navideña y deportiva en un ambiente festivo. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: plaza de la Concordia

17:30 a 19:00 horas. La Casa de los Cuentos con aforo máximo para 30 familias conformadas por un adulto y uno o dos niños o niñas. Proyecto pop-up de centro familiar de lectura para primera infancia (0-6 años) con espacio para sesiones de cuentos, realización de talleres en familia y actividades de animación a la lectura. Lugar: Sala de Ensayos del Teatro Liceo

18:00 y 18:30 horas. “Navidad en Nuestro Patrimonio”. Visitas familiares guiadas con niños al Ieronimus. 5 euros por persona con reserva en www.ieronimus.es Lugar: plaza Juan XXIII

20:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: plaza de la Libertad Martes, 29 de diciembre

Horario aún sin anunciar. I Torneo de fútbol sala de Navidad. Alfoz de Salamanca. 11:00 a 13:00 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

16:00 horas a 17:15 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

17:00 horas. Galletas navideñas y chocolatelandia. Te invitamos a participar en la elaboración de unas fantásticas galletas navideñas, que saborearemos con un rico chocolate caliente. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: Espacio Joven

17:30 a 19:00 horas. La Casa de los Cuentos con aforo máximo para 30 familias conformadas por un adulto y uno o dos niños o niñas. Proyecto pop-up de centro familiar de lectura para primera infancia (0-6 años) con espacio para sesiones de cuentos, realización de talleres en familia y actividades de animación a la lectura. Lugar: Sala de Ensayos del Teatro Liceo

18:00 y 18:30 horas. “Navidad en Nuestro Patrimonio”. Visitas familiares guiadas con niños al Ieronimus. 5 euros por persona con reserva en www.ieronimus.es Lugar: plaza Juan XXIII Miércoles, 30 de diciembre

Horario aún sin anunciar. I Torneo de fútbol sala de Navidad. Alfoz de Salamanca.

11:00 a 13:00 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

11:30 horas. Taller de decoración de galletas. Un plan muy dulce y súper divertido para disfrutar de la Navidad para niños mayores de 7 años. Inscripción previa en www.salamanca.es Lugar: Fonda Veracruz

17:30 a 19:00 horas. La Casa de los Cuentos con aforo máximo para 30 familias conformadas por un adulto y uno o dos niños o niñas. Proyecto pop-up de centro familiar de lectura para primera infancia (0-6 años) con espacio para sesiones de cuentos, realización de talleres en familia y actividades de animación a la lectura. Lugar: Sala de Ensayos del Teatro Liceo

16:00 horas a 17:15 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

17:30 horas. Las últimas campanadas del Dinamiza Joven y Diviértete. Despedimos el año con un ambiente festivo y de juegos, rematando con una fantástica campanada de chuches para pedir por los mejores deseos para el nuevo año 2027. 20 plazas como máximo que se adjudicarán por orden de llegada en https://www.aytosalamanca.es/actividades-dinamiza Lugar: Espacio Joven

18:00 y 18:30 horas. “Navidad en Nuestro Patrimonio”. Visitas familiares guiadas con niños al Ieronimus. 5 euros por persona con reserva en www.ieronimus.es Lugar: plaza Juan XXIII Jueves, 31 de diciembre

Viernes, 1 de enero

Sábado, 2 de enero

11:00 a 13:00 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

12:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: avenida de Portugal y plaza Julián Sánchez El Charro

16:00 horas a 17:15 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

17:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: plaza de Carmelitas

18:00 y 18:30 horas. “Navidad en Nuestro Patrimonio”. Visitas familiares guiadas con niños al Ieronimus. 5 euros por persona con reserva en www.ieronimus.es Lugar: plaza Juan XXIII

19:00 horas. Desfile del Cartero Real. Recorrido: plaza de las Agustinas, calle Compañía, Rúa Antigua, plaza de San Isidro, Francisco de Vitoria, plaza de Anaya, Rúa Mayor, Palominos, San Pablo, plaza de Poeta Iglesias, Plaza Mayor, plaza del Corrillo, calle Prado, Juan del Rey, Prior y plaza de las Agustinas. Colaboran: Hermandad de Jesús Despojado, Fundación Aviva, FAMASA y Agrupación Musical La Expiración.

20:00 horas. Dinamización comercial “La Navidad te sorpende”. Música, danza y participación del público en los enclaves seleccionados. Intervenciones fugaces que llenan las calles de alegría e ilusión. Lugar: calle Prior y Plaza Mayor Domingo, 3 de enero

11:00 a 13:00 horas. Monumenta Salmanticae. “En Búsqueda de la Navidad”. Juego de búsqueda de pistas y resolución de enigmas por el patrimonio de la ciudad. Acceso libre con control de aforo. Lugar: Calle Veracruz

18:00 y 18:30 horas. “Navidad en Nuestro Patrimonio”. Visitas familiares guiadas con niños al Ieronimus. 5 euros por persona con reserva en www.ieronimus.es Lugar: plaza Juan XXIII

18:00 a 21:00 horas. El Cartero Real recoge cartas para los Reyes Magos. Colaboran: Seráfica Hermandad de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Agonía y Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Perdón. Lugar: Plaza Mayor (zaguán del Ayuntamiento). Lunes, 4 de enero

17:30 a 19:00 horas. La Casa de los Cuentos con aforo máximo para 30 familias conformadas por un adulto y uno o dos niños o niñas. Proyecto pop-up de centro familiar de lectura para primera infancia (0-6 años) con espacio para sesiones de cuentos, realización de talleres en familia y actividades de animación a la lectura. Lugar: Sala de Ensayos del Teatro Liceo

18:00 horas. Magia. Lugar: CMI Iglesia Vieja de Pizarrales

18:00 y 18:30 horas. “Navidad en Nuestro Patrimonio”. Visitas familiares guiadas con niños al Ieronimus. 5 euros por persona con reserva en www.ieronimus.es Lugar: plaza Juan XXIII Martes, 5 de enero