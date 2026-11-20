El 20 de noviembre de 1959 se aprobó la Declaración de los Derechos del Niño que estableció principios universales en favor del bienestar de la infancia. Treinta años después, en la misma fecha se adoptó la Convención sobre los Derechos del Niño, el tratado de derechos humanos más ratificado de la historia. Un documento pionero que reconoce a los niños como sujetos de pleno derecho. Estas dos fechas tan importantes para los derechos de la infancia son las que se celebran en España cada 20 de noviembre. Una fecha para dar visibilidad a la importancia de la infancia y permitir que su voz se oiga en la sociedad.

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Bajo el lema “Mi día, mis derechos, mi futuro”, este año UNICEF apuesta por visibilizar la necesidad de que “los niños tienen derecho a ser escuchados y a participar en las decisiones que les afectan. Lo que se decida hoy —en un contexto marcado por el aumento de los conflictos, las crisis climáticas y la desigualdad— determinará el futuro de cada niño y niña”.

Un día que nos recuerda que los más pequeños pueden y deben ser partícipes activos de la sociedad, ejercer sus derechos y que su voz cuenta para mejorar su entorno. Un ejemplo de las mejoras que se consiguen cuando se da espacio a los menores son los proyectos como Ciudad de los Niños o Ciudad Amiga de la Infancia. En la provincia de Salamanca hay varias iniciativas de estas características en Salamanca, Villamayor, Carbajosa o Santa Marta de Tormes, entre otros.

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“Los niños saben que participar, proponer, dar su opinión, ser escuchado es ejercer sus derechos, es disfrutar de sus derechos”, aseguran Pedro Cenalmor y Alicia Sánchez, responsables del proyecto Ciudad de lo Niños en Carbajosa de la Sagrada. Disfrutar de sus derechos también conlleva una obligación, aprovecharlos. “Cuando llegan estos días también hablamos con ellos sobre la obligación de aprovechar y disfrutar de sus derechos. ¿Por qué? Porque vemos que, en otros de los sitios, no se disfruta de los derechos por circunstancias de guerra, de pobreza, etcétera”.

Ciudad De Los Niños En Carbajosa

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Carbajosa de la Sagrada está adherida al proyecto internacional la Ciudad de las niñas y los niños de Francesco Tonucci desde 2008. Durante 19 años, la localidad ha mantenido este programa activo de forma ininterrumpida siempre trabajando por la participación infantil, los valores, la convivencia y los derechos. Más de 500 niños de entre 6 y 14 años han participado en las propuestas que han supuesto numerosas mejoras para la localidad.

Una participación que, en el caso de Carbajosa, es universal, no solo con los niños que representan al resto del colectivo. Desde el año 2012, además, Carbajosa tiene el reconocimiento de Ciudad Amiga de la Infancia.

Los derechos de los niños conllevan también obligaciones que se trabajan con los más pequeños, creando conciencia cívica. “Ellos tienen el derecho a la educación, su obligación por tanto es estudiar, aprovechar esa educación, hacer que los demás puedan aprovecharla no fastidiando en clases, por ejemplo. Estamos en constante trabajo con ellos y trabajamos con muchos niños a la vez en las distintas clases, en las distintas asambleas, en los tres colegios”, afirma Pedro Cenalmor.

Un trabajo que también se realiza a través del juego, que tiene una relevancia muy importante en un programa de estas dimensiones. “El juego en sí mismo es un derecho y de hecho estamos dentro de la campaña ‘Yo salgo a jugar’. Lo más importante es que a los niños y a las niñas en las ciudades les hemos quitado algo muy importante que es la calle”, por lo que uno de los objetivos del proyecto es que los niños puedan jugar en la calle, algo en lo que se tiene que implicar el municipio haciendo que sus espacios sean más habitables y que, en el caso de Carbajosa, a lo largo de estos años ha llevado a tener aceras anchas, lugares de juego, más espacios verdes … “En Carbajosa se juega en la calle”, asegura y añade que “los niños pueden ir andando al colegio. Tenemos distintas rutas marcadas con huellas y colores diferentes. Son para que los niños puedan ir al colegio andando”. Es algo en lo que ha habido participación de los niños, en modificar las rutas y que sean más accesibles y el Ayuntamiento los ha escuchado.

Ciudad De Los Niños En Carbajosa 2

Un proyecto que a lo largo de los años ha conseguido que los niños se impliquen. “A través de la radio, de la educación física, con propuestas que ellos hacen, se están implicando. Es una dinámica de implicación en la sociedad dentro de su ámbito escolar”, explican. Los niños además hacen propuestas en las asambleas que después llevan al Consejo de Niños y que han conseguido mejorar espacios o hacer Carbajosa más accesible.

Y es que los niños hacen propuestas sorprendentes y consiguen llevar a cabo mejoras en el aparcamiento, en las zonas de juego, campañas con los animales de la localidad, eliminar barreras, instalar fuentes de agua … Y eso durante veinte años hace que los adultos de hoy sean los niños que hace una década miraban sus calles con ojo crítico e intentaban que su pueblo fuera más amable. “Merece la pena, es una implicación de toda la sociedad en su municipio. Los niños están, pero además los centros educativos se han hecho más participativos ya que permiten a los niños proponer ideas de participación interna. Los profesores están muy implicados en el proyecto. El Ayuntamiento buscaba un proyecto que implicara a los vecinos que llegaban y no tenían todavía apego en el municipio, y este proyecto, al igual que otros, hacen que te quedes en tu pueblo”, concluye Pedro Cenalmor.