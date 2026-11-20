El Centro de Referencia Estatal de atención a personas con enfermedad de Alzheimer y otras demencias (CREA) del Imserso, ubicado en Salamanca, arranca este viernes, 20 de noviembre, una nueva edición de su Escuela de Familias, una iniciativa destinada a ofrecer información, orientación y herramientas prácticas a quienes se enfrentan al diagnóstico de alzhéimer u otras demencias en su entorno familiar.

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Bajo el título ‘Mi familiar tiene alzhéimer/demencia, ¿y ahora qué?’, esta segunda edición de 2026 se desarrollará durante dos jornadas, los días 20 y 21 de noviembre, con un programa que incluye siete ponencias y dos talleres.

Entre los asuntos que se abordarán figuran la evolución de la enfermedad y sus tratamientos, las terapias no farmacológicas, las actividades de la vida diaria, la alimentación y las redes de apoyo y socialización. También se tratarán cuestiones relacionadas con la toma de decisiones y el impacto emocional y familiar que puede generar la demencia.

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