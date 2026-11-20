La solidaridad volverá a recorrer las calles de Salamanca el próximo 22 de noviembre. La ciudad acogerá la XII Marcha contra el Cáncer, una iniciativa de la Asociación Española Contra el Cáncer que ya ha conseguido vender 11.000 dorsales antes de su celebración.

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La marcha comenzará a las 10:30 horas en el Arrabal y finalizará en la Plaza Mayor, tras completar un recorrido de seis kilómetros accesible para todos los públicos.

El plazo de inscripción continúa abierto. Los interesados podrán conseguir su dorsal por 8 euros, con camiseta incluida, en El Corte Inglés hasta el 21 de noviembre o en el puesto habilitado en la salida antes del inicio de la marcha.

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El objetivo de esta iniciativa es recaudar fondos para impulsar la investigación oncológica y mantener los servicios gratuitos de apoyo a pacientes y familiares. La Asociación trabaja para alcanzar una supervivencia del cáncer superior al 70% en 2030.

La jornada contará con música y animación durante todo el recorrido, con la participación de varios DJ, una charanga y el concierto final de la banda Vinilo en la Plaza Mayor. Además, habrá un espacio reservado para personas en silla de ruedas y servicio de interpretación en lengua de signos.

Desde la organización recomiendan acceder a la salida por el Puente Romano, ya que el Puente Enrique Estevan permanecerá cerrado desde las 10:00 horas debido a la previsión de una gran afluencia de participantes.

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