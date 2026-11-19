Un hombre ha sido detenido en Guijuelo por agredir, presuntamente, a un vecino de la localidad al que le robó también su vehículo.

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La detención, según ha podido saber Salamanca24horas, se produjo el pasado jueves 12 de noviembre como parte de un dispositivo en el que participó la Guardia Civil y la Policía Local del municipio.

Tras una denuncia interpuesta en el Puesto de Guijuelo, la policía pudo localizar al presunto autor de los hechos en la carretera DSA-164, en el kilómetro 1,500, donde tuvo lugar finalmente la detención.

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Más tarde, los agentes pudieron recuperar el vehículo sustraído.

El hombre pasó a disposición judicial el mismo día en que fue detenido, acusado de un delito de hurto y otro de lesiones.