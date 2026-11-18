Una vecina de Carbajosa de la Sagrada vive un auténtico calvario tras descubrir que su identidad ha sido suplantada para apostar en internet, según ha avanzado el diario Carbajosa Noticias .

Publicidad Publicidad

La mujer se dio cuenta del incidente al realizar la declaración de la Renta, cuando la Agencia Tributaria le atribuía unas ganancias que ella nunca tuvo. Acto seguido, procedió a denunciar ante la Policía Nacional, que comenzó a contactar con las casas de apuestas para esclarecer los hechos. Más tarde se haría cargo la Guardia Civil al tener el domicilio la fémina en Carbajosa de la Sagrada.

El método utilizado por los delincuentes ha sido la tan temida Inteligencia Artificial, donde a través de imágenes de twitter (actual ‘X’) habrían manipulado la imagen para suplantar su identidad en estas plataformas. De este modo, la afectada, que ha denunciado esta situación en Carbajosa Noticias, ha querido hacer pública la información para que otras personas no se vean envueltas en hechos similares.