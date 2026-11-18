Los vecinos de Aldeadávila de la Ribera han detectado en la tarde de este miércoles un nido de avispa velutina. El nido, activo y rodeado de avispa asiática, está ubicado en la copa de un árbol en una zona arbolada.

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Los bomberos del parque de Vitigudino se han desplazado hasta la localidad con el fin de proceder a su retirada, sin embargo, no han podido quitar el nido debido a que el árbol en el que se encontraba está en una zona de muy difícil acceso y no han podido llegar hasta el nido con el camión escala del servicio del SPEIS. Esto ha hecho que hayan tenido que regresar al parque de bomberos y ahora serán los servicios de Medio Ambiente de la Junta los que estudien el nido y determinen cómo se va a realizar su retirada.

La llegada del frío es una ventaja frente a la velutina, ya que la bajada de las temperaturas hace que la reina y las obreras terminen muriendo, lo que hace que el nido se quede inactivo.

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