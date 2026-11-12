kbrio lanza la versión beta de arribesdelduero.com, el portal turístico y comercial transfronterizo de las Arribes del Duero

La agencia digital salmantina kbrio ha lanzado la versión beta de arribesdelduero.com, un portal privado de promoción turística y comercial de carácter transfronterizo, que abarca las provincias de Salamanca y Zamora y la zona portuguesa del Douro Internacional. El lanzamiento culmina casi dos años de trabajo y abre una fase de pruebas que desembocará en la versión final a principios de 2027.

Publicidad Publicidad

Un portal privado y transfronterizo arribesdelduero.com es una iniciativa privada que trata las Arribes como lo que son: un único destino a ambos lados de la frontera. Reúne la oferta turística, cultural y comercial de los municipios de Salamanca y Zamora y de la parte portuguesa del Douro Internacional. Su objetivo es dar visibilidad a la comarca y a sus pueblos ante el visitante nacional e internacional.

El portal se ha desarrollado con tecnología propia, sin depender de gestores de contenido genéricos. Su enfoque es claramente internacional. Además del español y el portugués, lenguas oficiales de los dos territorios, está disponible en inglés y francés, para atraer visitantes de otros mercados europeos e internacionales y prevé su traducción a más idiomas en el futuro.

Publicidad Publicidad

Entre sus funciones destaca un planificador de viajes con inteligencia artificial, que ayuda al visitante a organizar su estancia en la zona. En esta primera fase, los ayuntamientos podrán incorporarse al portal para promocionar su municipio; más adelante, los propios negocios locales podrán gestionar su presencia.

Portal Arribesdelduero (2)

Dos años de trabajo y un proyecto premiado kbrio ha dedicado dos años al diseño, el plan de negocio y el desarrollo de arribesdelduero.com. El proyecto parte de la convicción de que la tecnología puede

ser una herramienta eficaz contra la despoblación del medio rural.

Publicidad Publicidad

Ese trabajo fue reconocido en 2026 con el XV Premio Emprendedores de la Diputación de Salamanca, en la modalidad de Iniciativa Empresarial. El galardón respalda la viabilidad del proyecto y su capacidad para generar actividad económica en la comarca.

Hacia la versión final a principios de 2027 Durante la fase beta, kbrio recogerá las aportaciones de usuarios, ayuntamientos y agentes del territorio para pulir contenidos y funciones. La versión definitiva está prevista para principios de 2027.

Para facilitar esa participación, kbrio ha habilitado una página desde la que reportar errores en la web y solicitar la inclusión de negocios turísticos en el portal (www.arribesdelduero.com/es/alta-negocio).

Más allá de 2027, el proyecto prevé incorporar la reserva directa de alojamientos, restaurantes y actividades desde la propia web, así como lanzar aplicaciones nativas para iPhone y Android.

«Arribes del Duero tiene un patrimonio natural y humano extraordinario, pero necesita herramientas para mostrarlo al mundo», explica David Sánchez, fundador y CEO de kbrio. «Llevamos dos años construyendo este portal desde aquí, desde el propio territorio. La beta es el momento de que la gente lo use y nos ayude a mejorarlo antes del lanzamiento definitivo».

David Sánchez añade que el premio de la Diputación es solo el principio y que el mismo, «es un impulso enorme y una señal de que los proyectos digitales también pueden nacer y crecer en los pueblos».