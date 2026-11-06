Lumbrales tendrá una nueva fase del plan de la concentración parcelaria

El Consejo de Gobierno ha autorizado este jueves una inversión cercana a los 200.000 euros para elaborar el proyecto y el acuerdo de concentración parcelaria, cuyos trabajos se encomendarán a TRAGSATEC y contarán con cofinanciación del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

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La Junta de Castilla y León, a través de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, avanza en el proceso de concentración parcelaria de la zona de Lumbrales mediante los trabajos necesarios para la elaboración del proyecto de la misma.

El Consejo de Gobierno ha autorizado una inversión de 198.432,34 euros para llevar a cabo estos trabajos, que cuentan con un plazo previsto de ejecución de 18 meses, prorrogables por otros nueve.

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Esta actuación permitirá culminar una fase decisiva del procedimiento de reordenación de la propiedad rústica y avanzar hacia una estructura de las explotaciones agrarias más eficiente y competitiva, lo que contribuye a reforzar su viabilidad económica y a favorecer el relevo generacional en el sector agrario.