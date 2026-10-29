

Transformar los muelles fluviales de Vega Terrón y Barca d´Alva en puntos de referencia turístico, con su remodelación y adaptación a las necesidades y demandas actuales es el objetivo del proyecto denominado DUVA, «Duero/Douro: Verde y Azul». Se trata de una iniciativa de cooperación transfronteriza que busca transformar los muelles fluviales y convertirlos en puntos de referencia del turismo internacional y motores de desarrollo económico para ambos territorios. El presidente de la Diputación de Salamanca, David Mingo, junto a la diputada de Proyectos Estratégicos, Pilar Sánchez, han participado en Figueira de Castelo Rodrigo (Portugal) acompañados del presidente de la Cámara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo, Carlos Condesso; el vocal de la Autoridad Portuaria del Duero y Leixões (APDL), Paulo Moreira; y el alcalde de La Fregeneda, Manuel Alonso.

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El proyecto cuenta con un presupuesto total de 2.335.622,88 euros, de los que 1.751.717,17 euros proceden de la financiación europea FEDER, en el marco del programa de cooperación transfronteriza POCTEP 2021-2027. Su ejecución se extenderá desde 2026 hasta 2028 y la Diputación de Salamanca desempeña un papel protagonista, con una inversión aprobada de 1.445.027,20 euros, financiada en un 75 % con fondos europeos.

David Mingo ha destacado que DUVA representa una oportunidad estratégica para el desarrollo de la comarca de Las Arribes y para reforzar los vínculos históricos entre España y Portugal. Uno de los principales objetivos de DUVA es conseguir que la afluencia turística tenga un impacto económico mayor en los municipios de la zona porque según destacó Mingo “no basta con que los visitantes lleguen a nuestra provincia. Queremos que se queden más tiempo, que descubran nuestros pueblos, que conozcan nuestros productos y que ese turismo genere riqueza y empleo para nuestros vecinos”.

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Para avanzar en este objetivo, la Diputación coordinará la actividad de dinamización turística y económica del proyecto, dotada con un presupuesto de 265.339,81 euros.

Las actuaciones se centrarán en identificar las oportunidades turísticas del territorio, diseñar experiencias adaptadas a la demanda y mejorar la conexión entre los visitantes y las empresas locales. Asimismo, se impulsarán ferias gastronómicas, festivales culturales y actividades deportivas y de naturaleza que contribuyan a dar vida a los muelles fluviales y a diversificar la oferta turística.

Otra de las iniciativas principales será la creación de mercados de productores en los propios muelles, para facilitar que agricultores, ganaderos, artesanos y empresas de la zona puedan comercializar directamente sus productos entre los visitantes.

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El proyecto DUVA se articula en torno a tres grandes ejes: la digitalización, la dinamización turística y la adecuación del entorno de los muelles de Vega Terrón y Barca d’Alva.