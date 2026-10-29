Gripe y vacunas: las dudas del otoño que puedes consultar en tu farmacia

Con la campaña de vacunación frente a la gripe 2026-2027 ya en marcha en Castilla y León, los

farmacéuticos salmantinos recuerdan la importancia de la vacunación y ofrecen su consejo

profesional para resolver las dudas de la población.

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La farmacia comunitaria participa en esta labor de información y sensibilización, en

colaboración con la Consejería de Sanidad, para acercar la prevención a la población y

favorecer la protección de las personas más vulnerables.

¿A quién se recomienda vacunarse?

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La campaña incluye a las personas de 60 o más años, a los niños de 6 meses a 11 años, ambos inclusive, y a personas con determinadas condiciones de riesgo, como diabetes, enfermedades crónicas respiratorias o cardiovasculares e inmunosupresión. También se recomienda durante cualquier trimestre del embarazo y, si no se recibió durante la gestación, hasta los seis meses después del parto.

La recomendación alcanza asimismo a cuidadores y convivientes de personas incluidas en los grupos establecidos, al personal sanitario y sociosanitario, y a otros colectivos, como los trabajadores de centros educativos. Ante cualquier duda sobre la situación personal, el farmacéutico puede orientar sobre los criterios de la campaña.

¿Qué cambia este año para los niños?

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Una de las principales novedades en Castilla y León es la ampliación de la vacunación infantil hasta los 11 años inclusive. La campaña comenzó el 1 de octubre con grupos prioritarios, entre ellos la población infantil y las personas institucionalizadas, y se extendió al resto de los grupos recomendados a partir del 13 de octubre. Las familias pueden consultar con su equipo de pediatría cómo acceder a la vacunación.

¿Tengo que vacunarme si ya lo hice el año pasado?

La vacunación se recomienda cada temporada a las personas incluidas en los grupos indicados. Los virus de la gripe cambian y la protección disminuye con el tiempo. La vacuna se adapta a los

virus que se prevé que circulen y la respuesta protectora tarda aproximadamente dos semanas en desarrollarse. Además, no protege frente a todos los virus que causan resfriados u otras infecciones respiratorias.

¿Puedo recibir también la vacuna frente a la COVID-19?

Ambas vacunas pueden administrarse en la misma cita cuando estén recomendadas para esa persona. Los criterios de vacunación frente a gripe y COVID-19 no son idénticos, por lo que conviene comprobar la indicación de cada una con el profesional sanitario.

¿Cómo me ayuda mi farmacéutico?

Dentro de esta campaña, las farmacias disponen de una herramienta integrada en la receta electrónica que facilita identificar a los pacientes candidatos y registrar la intervención. El farmacéutico puede preguntar si la persona ya se ha vacunado, si tiene cita o qué dudas le impiden decidirse. En el caso de los niños, esta conversación se mantiene con sus padres o responsables, preservando siempre la privacidad.

Si el paciente desconocía la recomendación, se le explican los beneficios de vacunarse. Si tiene dudas o reticencias, se escuchan sus motivos y se ofrece información adaptada a su situación. Esta atención cercana permite aprovechar una visita habitual a la farmacia para recordar una medida preventiva que puede haber quedado pendiente.

¿Dónde puedo vacunarme?

La administración se realiza en los centros de salud y otros puntos autorizados de la campaña. Para conocer la cita y el lugar correspondiente, puede consultarse el centro de salud o la información de Salamanca en el Portal de Salud de Castilla y León, así como en la aplicación de Sacyl. Las personas mutualistas con asistencia ajena a Sacyl deben consultar con su entidad. La participación de la farmacia en esta campaña consiste en informar, sensibilizar y orientar al paciente.

¿Y si aparecen molestias después?

Las reacciones más habituales suelen ser leves y transitorias, como dolor en la zona de inyección, malestar o fiebre. El farmacéutico puede orientar ante estas molestias y valorar la necesidad de derivación.