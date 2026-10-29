​La Vera Cruz acoge los cultos de Todos los Santos y los Fieles Difuntos

La Cofradía de la Vera Cruz realizará tanto el domingo, 1 de noviembre, y el lunes, 2 de noviembre, dos de sus tradicionales actividades en conmemoración de Todos los Santos y la de los Fieles Difuntos. En el caso de las Santas Misas tendrán lugar a las 12:30 horas en el caso de los primeros y a las 19:00 horas en el caso del segundo.

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Cartel De La Vera Cruz Sonre El Día De Todos Los Santos

Cada año, es tradición la realización del sufragio anual por los cofrades difuntos, donde se rezará el responso en los columbarios anexos a la iglesia, donde ya descansan varios fieles.

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