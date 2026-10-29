​La Vera Cruz acoge los cultos de Todos los Santos y los Fieles Difuntos

La Cofradía de la Vera Cruz realizará tanto el domingo, 1 de noviembre, y el lunes, 2 de noviembre, dos de sus tradicionales actividades en conmemoración de Todos los Santos y la de los Fieles Difuntos. En el caso de las Santas Misas tendrán lugar a las 12:30 horas en el caso de los primeros y a las 19:00 horas en el caso del segundo.
Cada año, es tradición la realización del sufragio anual por los cofrades difuntos, donde se rezará el responso en los columbarios anexos a la iglesia, donde ya descansan varios fieles.
Como explica la Vera Cruz, el columbario es “ un espacio sagrado en el que se custodian las cenizas de los fieles, conforme a la norma de la Iglesia, y está abierto a cuantas personas consideren esta posibilidad para esperar allí la resurrección de la carne. Junto al recinto con las urnas hay una pequeña capilla donde se venera el Cristo de la Cruz verde, que tradicionalmente acompañaba las exequias de los cofrades de la Vera Cruz y sale en procesión cada Lunes Santo”.