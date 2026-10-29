Unionistas se mide al Real Ávila con un objetivo: que la Copa llegue al Reina Sofía

“Que la Copa llegue al Reina Sofía”. Esa es la frase que resuena en el vestuario de Unionistas una y otra vez. Los blanquinegros se miden este jueves, a las 20 horas, al Real Ávila en el estadio Adolfo Suárez y lo hará con más de ochocientos salmantinos en las gradas.

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“En esta competición puedes vivir el sueño de jugar contra el Real Madrid o el Barcelona y aquí sois muy coperos. Para conseguir ese sueño, hay que pasar las eliminatorias previas”, refleja Javi Medina.

El entrenador sevillano no podrá contar con los centrocampistas Álex Gil y Juanma Lendínez ni con el delantero Dani González. Para la convocatoria de 23 jugadores se lleva a cuatro futbolistas de la cantera: Isma Hernando, Leo López, Huguito e Iván Casado.

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