Javi Medina: “Nos llevamos una victoria difícil”

Javi Medina reconocía la importancia de la victoria ante el Bilbao Athletic en un duelo sufridísimo y en el que pasó de todo. Además, puso en valor el apoyo del club en estas semanas y ya fija su vista en el choque copero ante el Real Ávila.

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Victoria muy sufrida. “Lo más importante era ganar y también sabiendo sufrir. Tener esa virtud de ser competitivos para no regalar nada al rival y ante un rival que en muchos momentos ha sido superior”.

Ha pasado de todo. “Un partido de mucho ritmo y de mucho nivel. Los dos equipos han tenido mucho ritmo y mucho nivel. Entiendo que ha sido muy atractivo para el aficionado. Ha habido muchas situaciones de área, choques y goles. Nos llevamos una victoria difícil”.

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Mikel Serrano se quedó inconsciente. “Ha quedado en un susto. Me dice que se encuentra bien. Pero van a mirarle el hombro. El doctor me dice que no sabía si es la clavícula, pero parece el golpe. El susto ha sido por estar inconsciente. Mutilva llevaba varios partidos en el once y se encontraba fatigado. Ha pedido él el cambio. Ha hecho un partido muy completo ante un delantero que no esperábamos ahí”.

Regreso de Pau Ferrer. “Sabíamos que estábamos en un tramo difícil de la competición porque habíamos perdido a varios jugadores y estábamos en descenso. Hemos tenido que cambiar algunos planteamientos en las últimas jornadas. Teníamos dudas de si teníamos y el trabajo que han hecho los servicios médicos es muy bueno”.

El desplazamiento masivo a Ávila. “Es un partido muy especial para sentir a nuestro público. En este club hay dos bases fundamentales: una afición que te apoya en las malas y que el club nunca pierde la confianza ni la tranquilidad”.

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