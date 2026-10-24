Hartazgo en la lencería del Hospital de Salamanca por la escasez de ropa y las prendas que llegan con manchas

Los problemas con la ropa hospitalaria vuelven a generar malestar en el Hospital de Salamanca. Trabajadores del servicio de lencería aseguran estar hartos de las quejas que reciben desde las distintas plantas del hospital por la escasez de prendas y por el estado en el que llega parte de la ropa destinada a los pacientes.

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Las reclamaciones no solo hacen referencia a la falta de ropa disponible, sino también a la suciedad que presentan algunas de las prendas. Una situación que, según las quejas trasladadas, está provocando el descontento tanto entre los profesionales encargados de gestionar la lencería como entre los propios pacientes.

En las imágenes proporcionadas a Salamanca24horas se pueden observar uniformes, sábanas, camisones, pijamas e incluso almohadas de pacientes con manchas de gran tamaño y tonalidades amarillentas. El estado de algunas de estas prendas plantea dudas sobre la eficacia de los procesos de lavado y desinfección a los que deberían someterse antes de volver a utilizarse en el ámbito hospitalario.

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La situación añade presión a los trabajadores del servicio, que deben hacer frente a las reclamaciones que llegan desde las plantas ante la falta de prendas y las condiciones en las que se encuentra parte de la ropa.

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