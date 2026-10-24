El fútbol salmantino se une al luto por Héctor, el menor de 16 años fallecido tras un accidente en patinete

El fútbol salmantino se ha unido este sábado al dolor por la muerte de Héctor, el menor de 16 años que formaba parte del equipo cadete C del CDM Pizarrales y que falleció este pasado viernes 23 de octubre tras permanecer una semana ingresado en la UVI del Hospital de Salamanca a consecuencia de un grave accidente con un patinete eléctrico.

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Numerosos encuentros celebrados durante la mañana de este sábado en Salamanca y la provincia han guardado un minuto de silencio en memoria del joven futbolista, en una muestra de duelo que ha trascendido los colores de su club para extenderse por distintos campos salmantinos.

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