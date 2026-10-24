Susto en un grupo Scout al comenzar a arder una bombona de camping mientras cocinaban en Terradillos

Los Bomberos de Salamanca han intervenido este sábado en el término municipal de Terradillos después de que una bombona de camping comenzara a expulsar llamas mientras un grupo Scout se encontraba cocinando.

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El aviso se habría recibido alrededor de las 14:00 horas, después de que los presentes intentaran apagar la bombona sin conseguir que dejara de salir fuego, lo que ha motivado el desplazamiento de los bomberos.

Paralelamente, agentes de la Policía Local se han personado de inmediato en el lugar, asegurando la zona y coordinando la salida de los niños que estaban presentes.

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Según han informado fuentes del operativo a Salamanca24horas, la situación ha sido controlada rápidamente sin embargo, efectivos de los bomberos de la Diputación de Salamanca se encuentran en el lugar valorando e investigando lo sucedido.