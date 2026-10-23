Fallece el joven de 16 años que tuvo un accidente con un patinete eléctrico en Salamanca

El joven de 16 años que estaba ingresado en la UVI del Hospital de Salamanca desde el pasado viernes 16 de octubre ha fallecido, lamentablemente, en la mañana de este 23 de octubre.
El menor ha fallecido en la mañana de este viernes después de llevar ingresado una semana en el hospital
Imagen de archivo del Hospital de Salamanca | Salamanca24horas
El joven de 16 años que estaba ingresado en la UVI del Hospital de Salamanca desde el pasado viernes 16 de octubre ha fallecido, lamentablemente, en la mañana de este 23 de octubre.
Tal y como informó hace una semana Salamanca24horas, el menor tuvo un grave accidente de tráfico en un patinete eléctrico (VTC) en el que iba subido junto a otro joven cuando se produjo el siniestro fatal.
Los servicios sanitarios trasladaron de inmediato al adolescente con un traumatismo craneoencefálico grave, ingresando en la UVI del Complejo Asistencial Universitario de Salamanca. La otra persona implicada también fue hospitalizada con contusiones múltiples.
El accidente, según ratificó el Centro de Coordinación de Emergencias del 1-1-2 de Castilla y León, tuvo lugar alrededor de las cinco de la tarde en la calle Victoria, en las inmediaciones del Tanatorio de San Carlos Borromeo.
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