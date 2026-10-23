Un motorista resulta herido tras sufrir un accidente en Salamanca capital

Un motorista ha resultado herido tras verse implicado en un accidente de tráfico ocurrido en Salamanca capital, concretamente, en la calle Valle Mineros con calle Babia de Salamanca.

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Tal y como han referido fuentes oficiales, el suceso también habría sido protagonizado por un turismo, contra el que la moto habría colisionado.

El herido, de 60 años, ha sido atendido en el lugar por los efectivos de Sacyl, quienes han valorado su posible traslado al Hospital de Salamanca.

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