Herido un motorista tras sufrir un accidente en la calle Vilar Formoso de Salamanca

Un motorista ha resultado herido y ha necesitado ser trasladado al Hospital Universitario de Salamanca en un accidente que ha tenido lugar a primera hora de este viernes. El suceso ha ocurrido en la calle Vilar Formoso a las 7.00 horas de la mañana. El servicio de emergencias del 112 Castilla y León ha recibido llamadas alertando del accidente de un motorista, varón.

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El 112 ha alertado a Policía Local, Cuerpo Nacional de Policía, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado al lugar una ambulancia de soporte vital básico y el equipo sanitario del centro de salud. El herido ha sido trasladado en ambulancia de soporte vital básico al Complejo Asistencial de Salamanca.

Por otra parte, esta madrugada la Policía Local de Salamanca ha intervenido por un accidente en la Gran Vía a poco más de las 00.30 horas. Un conductor habría chocado con un vehículo aparcado al que ha provocado diversos daños. Además, el conductor ha dado positivo en alcohol.