Herido un motorista de unos 20 años tras colisionar con un turismo en Salamanca

Un joven motorista, de unos 20 años, ha resultado herido este miércoles tras sufrir un accidente de tráfico en la glorieta de Vetones y Vacceos, en Salamanca.

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El suceso se ha producido a las 15:48 horas, cuando un turismo y una motocicleta han colisionado en este punto de la capital salmantina.

Tal y como ha podido saber este medio, el motorista se encontraba consciente y refería dolor en un brazo y una pierna tras el impacto.

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Hasta el lugar se ha movilizado una ambulancia de Emergencias Sanitarias-Sacyl para atender al herido. Asimismo, se ha dado aviso a la Policía Local y al Cuerpo Nacional de Policía.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias del accidente ni sobre el alcance de las lesiones del motorista.